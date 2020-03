El coronavirus aplaza numerosas bodas en Mallorca

Casarse es uno de los días más felices para cualquier persona. Se trata de una jornada llena de felicidad en la que se comparte esa alegría con la familia y los amigos más queridos. Lo más habitual es que ese momento llegue tras varios meses de preparativos llenos de ilusión y también de nervios. Pues bien, esa lógica intranquilidad ante un evento tan importante, se puede convertir en pánico si los novios han decidido casarse en estas semanas o meses. Varias parejas de novios se han visto obligados a suspender su enlace debido a la pandemia del coronavirus y otras dudan si posponer el enlace.

Fabricio y Chiara es una pareja que pesaban casarse este 28 de marzo. «Mi novio es de origen argentino, pero ha vivido en Roma y Nápoles, y yo soy italiana. Somos animadores de hotel y nos conocimos hace 10 años», explica Chiara, cuya madre es médico en Senigalia, una localidad junto al mar Adriático y está viviendo el drama en primera persona. «Decidimos anular la boda cuando mi familia y nuestros amigos, en total unas 20 personas, no pudieron venir aquí, bastante antes de que se declarara el estado de alarma en España. Se puede decir que estamos viviendo dos veces esta pesadilla: primero a través de Italia y ahora desde Mallorca». Esta pareja no ha decidido aún sobre una segunda fecha. «Primero veremos cómo nos va en el trabajo y luego decidiremos». Sonia Hernández era la organizadora de esta boda que se iba a celebrar en Portocolom. «Ya he anulado otra prevista para 266 personas el 2 de mayo en ses Cases de sa Font Seca. Lo que estoy diciendo a las parejas es que hay que ser prudentes. Ahora tenemos un período de cuarentena hasta mínimo el 12 de abril y luego veremos».

Sonia destaca también la colaboración que está habiendo entre los diferentes proveedores que participan en una boda. «Todos nos damos cuenta de que trabajamos con personas y con sentimientos y que se trata de un día muy especial».

Laura y Borja debían haber estado casados desde hace unos días, concretamente desde el pasado 21 de marzo. «Cuando hace unas semanas nos denegaron el visado a Vietnam, ya vimos que pasaba algo raro. Yo trabajo en el sector turístico y cuando empecé a ver cancelaciones a diferentes destinos y cierres de aeropuertos presentí lo peor. Y en cuanto un allegado de Borja, que tiene familia en Madrid y Badajoz, nos dijo que le habían anulado el vuelo, decidimos suspender. Menos mal que Charo nos ha tranquilizado y apoyado en todo momento y se ha desvivido por encontrarnos una nueva fecha. Al final nos casaremos a finales de octubre, también en Morneta. Nos había ofrecido otras fechas, pero consideramos que el tiempo de marzo y finales de octubre puede ser parecido», explica Laura.

Charo es Charo Vadillo, que está al frente de Catering Bon Gust desde hace 10 años. Además del segmento de bodas, trabaja también en eventos de empresa o menús de hospitales, entre otros. «Se han cancelado todo lo referente a empresas y respecto a las bodas a ver qué ocurre con la de mayo, que es cuando empieza la temporada fuerte. Habrá que ver cuál es la situación económica de la gente porque un evento no es una obligación». Vadillo resalta la colaboración que ha habido entre las diferentes empresas del sector. «Nos estamos llamando para ofrecer una fecha libre y se está dejando atrás la competencia entre nosotros».

Una de las bodas que está preparando Charo Vadillo en la actualidad tendrá lugar el 16 de mayo en la finca Son Burguet de Puigpunyent. Sus protagonistas son Vera y Marcos, de Llucmajor, quienes se muestran optimistas a pesar de la adversidad. «A día de hoy creo que nos podremos casar. Si no, Charo nos ha logrado bloquear otra fecha el 20 de junio. El problema sería que viene familia de Extremadura y deberían cambiar los billetes. Esperaremos qué pasa al final. Nuestros padres nos dicen que la pospongamos, pero nosotros preferimos apurar un poco más. En cuanto al viaje, estuvimos en enero en Tailandia, así que por ahí ya lo tenemos solucionado», explica Vera.

Consejos ante la cancelación de la boda

Ante la imposibilidad de celebrar la boda, el primer paso que hay que dar es ponerse en contacto con todos los proveedores contratados: banqueteros, fotógrafos, floristas, pasteleros... En la situación excepcional que estamos viviendo, los profesionales están ayudando en la medida de sus posibilidades para garantizar una fecha futura. Para estar seguros de cuáles son las políticas de cancelación en cada uno de los casos, desde el portal Bodas.net se recomienda consultar bien los contratos para conocer las opciones en cuanto a reembolsos totales o parciales, que se especifica en la letra pequeña del contrato. Lo importante es llegar a un acuerdo lo antes posible y que resulte igual de beneficioso para ambas partes.

Todo el papeleo que se necesita para dar el «sí, quiero» tiene una validez de tres meses. Sin embargo, las situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales por lo que el Gobierno advirtió que «se suspenden los términos y se interrumpen los plazos de los procedimientos administrativos en curso». Por ello, antes de retomar todos los trámites necesarios, hay que asegurarse en el Registro Civil o en la iglesia correspondiente de que los papeles continúan estando vigentes.