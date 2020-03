Empieza la primavera

A las 04.50 horas, de esta madrugada ha comenzado oficialmente la primavera, y durará 92 días y 18 horas hasta concluir el 20 de junio, cuando comenzará el verano, según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, perteneciente al Instituto Geográfico Nacional.

Una estación que invita a salir a la calle, pero que a diferencia de otros años y debido al estado de alarma en todo el país, hasta que dure el confinamiento, tendremos que disfrutarla desde el balcón, la terraza o mirando por la ventana como los árboles comienzan a brotar y las horas de luz solar se van alargando. Mientras tanto los campos se llenarán de flores silvestres, especialmente margaritas y amapolas.

Flores que le encantan a la mallorquina Natalia Ferrer, una de nuestras particulares ‘chicas de portada’ que protagonizó e ilustró en 2014 la llegada de la primavera y como ella bien confiesa, «es una estación que me gusta por las flores y la llegada del buen tiempo, tras el largo invierno».

Otra de las bellezas que ha cautivado es la incombustible Raquel Pacheco. Una mujer emprendedora y llena de dinamismo. Enamorada de la vida y apasionada del deporte que asegura, «en cuando termine el confinamiento pienso salir a la calle a correr por el paseo marítimo, pasear por la playa de Ciudad Jardín y hacer excursiones con mi chico».

Proyectos y planes para dentro de unas semanas lo que también hace Cristina Juan, quien vive en Andratx, mientras su chico vive en Palma. «Comenzamos la primavera separados, y mira que es difícil pues siempre estamos juntos, pero esperemos termine todo esto pronto y podamos irnos de excursión por los pueblos o tumbarnos en la arena a ver la puestas de sol». Asegura Cristina quien nos confiesa que «la primavera me encanta porque es la antesala del verano y también es el cumpleaños de mi madre, pero la odio porque me da mucha alergia».

Alimentos de temporada

Marga Rigo Nutricionista, nos ofrece algunos consejos a tener en cuenta sobre los alimentos que, además de ser de temporada, nos pueden ayudar para una época cargada de cambios, tanto en nuestro organismo como estado de ánimo. «Lo más importante es comer verduras y frutas, ricas en vitaminas C. De temporada destacaría especialmente la naranja y las fresas. También es importante tomar cereales integrales, proteínas magras tipo pescado, pechuga de pollo y evitar todos los alimentos procesados de azúcar y grasas que aumentan el cansancio y beber suficiente agua para hidratarnos». Consejos que además nos ayudarán a no aumentar nuestro peso debido al sedentarismo que sufrirán muchos ciudadanos, sino salen a caminar o no hacen ejercicio en casa. «El descanso es muy importante, al igual que adaptar el cuerpo a los nuevos horarios de sol» comenta Marga Rigo.

La primavera suele ser una de las mejores estaciones del año en el sentido que aumentan las temperaturas y el ambiente es templado y cálido. Si bien es una estación algo cambiante, que engloba días de mucho calor a lluvias y temperaturas más bajas.

El tiempo para este fin de semana se prevé muy cambiante y llegan las primeras precipitaciones, bajada de temperatura y viento intenso.

El domingo, día 29 de marzo, se cambia la hora. Pasando de las dos a las tres. La primera luna llena se podrá apreciar en la noche del día 8 de abril y el día 5 de junio tendrá lugar un eclipse penumbral de luna que será visible.

La primavera es una estación que inspira a los más creativos y donde la moda juega un papel muy importante en nuestro día a día, ya que cambiamos los tonos oscuros por prendas llenas de colores alegres y tejidos ligeros.

En definitiva, la primavera ya está aquí, dentro y fuera de nuestros hogares.