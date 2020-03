Carla Bruni se mofa de la pandemia del coronavirus

Han sido muchos los que no creían que el coronavirus era una amenaza. Carla Bruni fue una de las que se mofó de la enfermedad que está azotando fuertemente a todo el mundo, ahora a tenido que pedir perdón.

«Somos de la vieja generación, no tenemos miedo a nada, no somos feministas. No tenemos miedo al coronavirus, nada», decía la ex primera dama el pasado 28 de febrero durante la Semana de la Moda de París.

En otro momento del vídeo, la mujer Nicolás Sarkozy finge toser en repetidas ocasiones a las personas que la rodeaban durante su asistencia a uno de los desfiles de moda mientras saludaba alegremente a distintas personalidades.

Las imágenes han saltado rápidamente a las redes sociales y se han vuelto en su contra. Bruni se ha visto obligada a pedir disculpas en Instagram. «Me gustaría expresar mi pesar a todos los que han visto este vídeo y se horrorizaron por su contenido. También me gustaría señalar que no refleja mis sentimientos reales», ha dicho.