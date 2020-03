Supernieto, la vida en 360º

Sentada en el sillón de su salón, Antonia Prohens, a sus 91 años de edad, visualiza unas imágenes, con las gafas virtuales, que ha grabado su nieto. «Cuando cumplió los 90 años, aunque podía valerse de sí misma, pensé en regalarle unas gafas virtual y un documental, ya que como siempre le ha gustado viajar mucho, pudiera hacerlo alrededor del mundo sin moverse de su casa», comenta Joan Foronda, su nieto favorito. Prohens, que tiene 11 nietos, recuerda que «Joan siempre ha sido un nieto muy especial. De pequeño le gustaba venir a casa y se quedaba a dormir. Le contaba rondalles e historias» confiesa.

El primer documental que Antonia visualizó fue sobre la vida animal en África. «Fue increíble. Era tan real que pensé que los elefantes iban a pisarme cuando pasaban cerca. Me hice hacia atrás de la impresión. Si miro hacia arriba se ve el cielo y si me giro veo jirafas e hipopótamos».

Viajar sin parar

México, Roma, Jerusalén, Portugal... fueron lugares que visitó Antonia Prohens, natural de Felanitx, y que ahora disfruta de muchos otros destinos sin salir de su casa, con sus gafas de realidad virtual. «Cuando quiero relajarme me pongo uno de ballenas, delfines, etcétera».

Antonia vive con un hijo, pero cada semana, mínimo una vez, le visita su nieto quien le trae algún vídeo. «También me pide algunos lugares por los que ella estuvo de joven o el de su pueblo natal, Felanitx y se emociona viéndolos», comenta Joan. «Hace unas semanas le hice una grabación por las calles del centro de Palma y la catedral, luego comentábamos como ha cambiado todo, desde las tiendas hasta algunos edificio», asegura Joan.

A sus 25 años de edad, Joan Foronda es enfermero de profesión, pero su afición por el tema audiovisual le llevó a estudiar en su tiempo libre. «Siempre me ha interesado la tecnología y he aprendido de manera autodidacta a mezclar imágenes y producir vídeos en 360º», comenta. De hecho, Joan está inmerso en un proyecto personal. «Hace unos meses, cuando pensamos en casarnos mi novia y yo comenzamos a visitar páginas de internet y nos dimos cuenta que muchos lugares no saben sacar un buen vídeo de sus instalaciones por lo que he creado Veren 360º».

Por otro lado, ya tiene un nuevo encargo de su abuela, «Me gustaría me grabase el Puig de Sant Salvador. Iba mucho con las monjas y mis compañeras del colegio La Providencia». «Sin problema, abuela».