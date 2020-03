El mallorquín Álex Delgado participa en la creación de mascarillas antirracismo

Cuando lean este reportaje van a dejar de lado el coronavirus por unos minutos. Hay otra pandemia que lleva años atacando y que ahora se ha intensificado por el COVID-19. Se hace llamar ‘racismo’ y ya hay mascarillas para evitar su contagio. El mallorquín Álex Delgado junto a Patricia Medeiro, Paula Cabanillas y Lorenzo (a secas) han creado The Racism is the real virus, un proyecto que nace en Madrid y «que lucha contra ese racismo que provoca el coronavirus», dice Delgado a Ultima Hora.

Llevan poco más de dos semanas en el mercado. Hasta ahora, han colaborado 18 artistas de todo el mundo, entre ellos Ela Fidalgo, la diseñadora mallorquina finalista del festival de moda Hyeres 2018. Su mascarilla hace un guiño a la irrupción de Louis Vuitton como marca falsa por excelencia. Proudly made in China (orgullosamente de China) o Love kills racism (el amor mata el racismo) son frases que aparecen en otras mascarillas. La colección se distribuye a través de la marca YesOuhYeah Apparel.

Los beneficios van destinados a combatir el coronavirus, «que tanto racismo provoca». El equipo lanza un mensaje en su web a esta otra pandemia: «Querido racismo, esto va contra ti; por favor, ¡jódete!».