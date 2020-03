Otra forma de aprender con el profesor Carlos Maxi

Tiene 70 años y es uno de los profesores de matemáticas más influyentes en las redes sociales. Su particular manera de enseñar la materia, con más de 40 años de experiencia, cautiva a adolescentes y adultos a través de @aprende.mates. Son vídeos cortos y fáciles de entender.

Carlos Maxi vive en Palma, aunque nació en A Coruña. «Hice el servicio militar en Mallorca y cuando me licencié decidí, junto a mi mujer, venirnos a Palma a vivir y abrir mi propia academia de repaso», comenta Carlos, quien lejos de jubilarse se ha convertido en todo un influencer en Youtube y TikTok.

Algunos de sus vídeos se han vuelto completamente virales como es el caso de la multiplicación de monomios, que sobrepasa las 900.000 visualizaciones y más de un millar de comentarios. «Adoro las matemáticas y enseñar. Esto es mi vida», asegura Carlos quien derrocha entusiasmo y energía. En las últimas semanas ha sido protagonista en espacios radiofónicos a nivel nacional, como el de Carlos Alsina, en Onda Cero, y Carlos Herrera, en la Cope, además del informativo de Vicente Valles, en Antena 3 TV, que se han hecho eco de su éxito.

El profe Carlos Maxi Bárcena es padre de Patricia Barcena, la formadora en social media, influencer marketing y tendencias tech, quien le animó a entrar en las nuevas tecnologías. Carlos se siente como pez en el agua delante de la pequeña cámara. «Le encanta. Hasta es algo presumido», confiesa entre risas Patricia, quien asegura que la clave de su éxito radica en «la naturalidad y la forma de enseñar al estilo clásico y con trucos sencillos las reglas básicas para manejarse entre números».

Además de rápidas –menos de un minuto–, sus lecciones son a la carta, ya que pregunta a sus seguidores que le indiquen el tema que quieren que les explique. Muchos estudiantes de Secundaria, Bachillerato y universitarios siguen sus consejos. «Garantizo el éxito y hasta el aprobado», se atreve a decir Carlos.

«El éxito me está apabullando. Dicen que lo estoy petando. Yo sólo hago lo mismo que he hecho toda mi vida», comenta el veterano profesor. «Doy clase a gente de todas las edades y para mí es todo sencillísimo. Lo difícil es explicarlo en poco más de un minuto y sobre todo yo, que me enrollo como una persiana». A diario recibe cientos de comentarios y lejos de agobiarse, «me anima, me da más energía», confiesa. Recuerda con humor que su canal de TikTok lo abrió el 28 de diciembre de 2019, hace poco más de dos meses.

Líder entre los docentes de habla hispana, las matemáticas de Carlos no conocen fronteras, pero más allá de la popularidad lo que realmente le llenan a este veterano profesor son los comentarios y felicitaciones de sus aplicados alumnos.

El canal @aprende.mates arrasa en TikTok

Su naturalidad y la manera fácil de enseñar las matemáticas cautiva a adolescentes y adultos. Carlos Maxi, además de la pizarra y la tiza, utiliza las redes sociales como otra gran herramienta para la enseñanza. TikTok es una aplicación que permite a los usuarios crear vídeos musicales cortos. En el caso de Carlos, sus vídeos duran poco menos de un minuto y resuelve de manera rápida y sencilla el mayor de los problemas.