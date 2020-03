Esta es la nueva mejor ensaimada del mundo

Ya tenemos la Mejor Ensaimada del Mundo. El título este año es para Pastisseria de Can Pons de Es Mercadal, después de que el jurado de expertos haya seleccionado este domingo su producto, de entre las diez finalistas. El segundo premio se lo ha llevado el Forn del Pla de na Tesa de Marratxí, mientras que el tercer premio ha sido para el Forn de Can Pau de Llucmajor.

El concurso, puesto en marcha por Hijos de Ramón Oliver, ha celebrado este 1 de marzo la gran final de su cuarta edición, en la que se ha realizado una cata de todas las ensaimadas en competición. Concretamente en esta fase final participaban un total de 10 hornos que ya habían sido preseleccionados. Son: Ca'n Cerdà, de Valldemossa; C'an Nadal, de Campos; Ca'n Pau, de Llucmajor; Can Nadal, de Andratx; Benet Barón, de Porreres; Forn des Pla de Na Tesa, de Marratxí; Son Campos, de Palma; Pes de Sa Palla, de Palma; Herbera Bakery, de Ciutadella, y Can Pons, de Es Mercadal.

Cabe recordar que al tratarse de una convocatoria de carácter internacional se han podido presentar negocios de fuerta de Mallorca que haya acreditado al menos cinco años de experiencia elaborando ensaimadas.

Además del título, el ganador ha sido agraciado con 1.000 kilos de harina; 500 kg. para el segundo clasificado y 250, para el tercer finalista.