Espíritu de superación

La Spartan Race Mallorca, que se celebrará los días 7 y 8 de marzo en el Acuartelamiento Jaime II de Palma, se ha convertido en un reto personal para muchos hombres y mujeres de mediana edad que se han iniciado en el mundo del ejercicio físico y, más concretamente, en las pruebas de obstáculos. Una competición en la que pueden participar gente de todas las edades y nivel deportivo.

Sergio Marcos, entrenador personal y propietario de Workout Mallorca, dejó hace cinco años su empleo como agente de seguridad para dedicarse a entrenar a personas. Es uno de los muchos preparadores físicos que hay en la Isla. Asegura que «en los últimos años ha aumentado la gente que quiere mantenerse o ponerse en forma y se apunta a las clases grupales o individuales», comenta Sergio, quien recuerda que «empecé con 10 alumnos y en la clase de hoy son 50».

A las 10 de la mañana del sábado Sergio reúne a sus alumnos en el Castell de Bellver, donde previamente instalan cuerdas para ascender, anillas para colgarse, sacos de 50 kilos de peso para transportar, neumáticos de camión para voltear y otra serie de elementos con los que medirán su fuerza.

El perfil de los asistentes es diverso: desde abogados a policías o amas de casa. Tras el calentamiento, recorren un kilómetro y medio por el bosque y comienzan a superar los diferentes obstáculos. Silvia y Sandra, quienes se denoniman ‘las compi truenos’, son madres y confiesan que «este tipo de entrenamiento nos ha enganchado». Jennifer es jefa de bar y asegura que «hacer estos entrenamientos me aportan bienestar físico y mental». Lotta Power, cumplirá en unos días los 60 años de edad, es tutora de inglés y llegó a pesar 104 kilos. «El médico me recomendó bajar peso y estos entrenamientos me aportan motivación. Ahora participaré en mi tercera Spartan». Por su parte, Yolanda Valle, a sus 53 años, es cinturón negro de karate y «desde que me casé, comencé a hacer deporte». Sergio Cabana tiene 33 años y trabaja en la imprenta de Amadip Esment. A igual que él, muchos se superan en cada entrenamiento y se preparan para la Spartan.