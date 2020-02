Ciencia y tecnología para alcanzar un futuro mejor

El edificio Gaspar Melchor de Jovellanos de la UIB ha acogido este sábado la cuarta edición en Baleares del concurso internacional First Lego League, que ha ganado el equipo Robosapiens, del centro Sant Pere, de Palma, y Where is John, de Aula Balear.

Esta primera fase local ha sido organizada por la Escola Politécnica Superior de la Universitat con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre los más jóvenes.

Este año han participado más de 300 niños y niñas de entre 6 y 16 años. «El objetivo de esta iniciativa es promocionar las STEAM (del inglés, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) para que vean que estas carreras pueden ser accesibles para todo el mundo», ha afirmado Inés Álvarez, profesora e investigadora en la UIB en el grupo de Sistemas, Robótica y Visión.

Propuesta

«Este año la propuesta es City Shapers, cómo será la ciudad del futuro y de qué modo pueden ayudar a mejorar nuestras vidas todas estas áreas del conocimiento», ha señalado.

Jóvenes científicos. La First Lego League es un concurso en el que los jóvenes se acercan a la ciencia de una forma divertida. Algunos niños, como Miguel Martínez, de 10 años de edad, destacan que es una forma de hacer amigos que comparten la pasión por la tecnología y la robótica.

El concurso se ha dividido en distintas pruebas. En primer lugar, a través de su correcto diseño y programación, el robot de cada equipo ha tenido que superar una serie de retos en un circuito cerrado; todo ello, construido con piezas de Lego.

Asimismo, cada uno de los grupos participantes (24 de mayores y 5 de pequeños) ha elaborado un proyecto con el que encarar algunos problemas y desafíos urbanos y presentarlo ante un exigente jurado.