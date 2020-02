Pablo Erroz: «Ni el color rosa es para las niñas ni el azul para los niños»

Creador polivalente e incombustible, Pablo Suárez-Puerta Erroz, conocido como Pablo Erroz (Palma, 1989) celebra su décimo aniversario en la moda. Su presencia el próximo martes día 5 de febrero, a las 17,30 horas, en la pasarela de 080 Barcelona despierta interés de los críticos, público y marcas que le han visto madurar con éxito. Non-Seasonal 2021 es una propuesta atemporal extensible a todo un año, uniendo verano e invierno, eliminando así las temporadas y evocando a un consumo más amable y respetuoso con el medio ambiente.

Como novedad, Erroz pisará fuerte la pasarela con una propuesta de alfombras, diseñadas para Hispania con motivo del 90 aniversario de esta firma. Sus looks irán acompañados de calzado en una colección cápsula compuesta de dos modelos de zapato Oxford, diseñados por Pablo Erroz para Chay Shoes. Para esta colección, Meller y Pablo Erroz unen sinergias y lanzan conjuntamente el modelo de gafas Dished, de edición limitada.

Han pasado 10 años desde que comenzó con su propia marca. ¿Cómo lo valora?

—Estos diez años los valoro muy positivamente, sobre todo como diez años de madurez. Yo empecé con veinte años de edad y tienes unas cosas y gustos que luego no son, que van cambiando y madurando hasta llegar a crear tu estilo. Pero también ha sido una década experimentando. He estado trabajando para Massimo Dutti, Bershka, he viajado por todo el mundo por trabajo. Han sido unos años muy completos, de evolución. Parte del secreto está en crecer de manera orgánica, en ir asentado pilares y subirte a todos los trenes.

Sabiendo lo que sabe, ¿volvería a dedicarse a la moda?

—Sí volvería, quizás mirando atrás hubiese hecho las cosas de manera diferente en algunos aspectos, pero de los errores se aprende. No me arrepiento de nada. Quizás si tuviese que volver a crear una marca no le pondría mi nombre. Considero que es exponerse mucho y yo soy muy tímido. Siempre he aprovechado todas las ofertas de trabajo que me han ofrecido, incluso cuando trabajé para Inditex hubo quienes me criticaron y aprendí muchísimo en Diseño de Inditex y saqué una vertiente buenísima, buenos contactos y muy buenos amigos de aquella experiencia.

En su vida no todo es moda.

—Estoy haciendo proyectos de interiorismo, paralelamente con la moda. Estamos trabajando en varias disciplinas. Soy una persona inquieta y voy haciendo cosas que me van llegando de manera natural. Hay que ser polivalente. Como novedad te diré que en la 080 Barcelona vamos a ver por primera vez lámparas y alfombras, además de gafas y calzado. Las modelos van a desfilar sobre diseños que he realizado para la firma Hispania y que después se van a poder comprar allí mismo.

Ya son 9 ediciones en 080...

—Sí. Al final es donde me siento a gusto, el resultado es muy bueno, la imagen es impecable, por tanto seguimos aquí. Solo vamos a tener presencia una vez al año, no dos como antes.

¿La moda se está convirtiendo en atemporal?

—La moda debe ser atemporal. Tengas la economía que tengas, hoy en día, a casi nadie le cabe ropa en el armario. La moda es más asequible que antes y tenemos demasiadas prendas e incluso no nos ponemos todo lo que tenemos. Tendríamos que tomar conciencia y comprar menos piezas y que esas prendas que compremos tengan un valor añadido. Hemos llegado a un punto en el que tenemos tanto de todo que ahora toca valorar lo bueno, la calidad.

¿Vamos a un estilo genderless (sin género)?

—Poco a poco llegaremos a esa línea genderless o genderfree, porque al final superamos barreras de estereotipos y vemos que ni el azul es para niños ni el rosa para niñas. La ropa es mucho más combinable en general.

¿La moda sigue siendo rentable?

—Cada vez menos, hay demasiada masificación. Hoy en día la moda tira y exige diversificarse en más cosas, vincularte con más productos.