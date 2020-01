Una chica entra en pánico al no poder sacarse una armónica de la boca

Una broma en las redes sociales que acabó muy mal. Un usuaria de TikTok se metió una armónica en la boca para hacerla sonar y sorprender a sus seguidores, el problema vino después a la hora de intentar sacársela.

Esta usuaria de Canadá subió un vídeo con la canción I Just Did a Bad Thing de Bill Wurtz. Finalmente, al final del clip se descubre lo sucedido: Mollie se ha metido una armónica en la boca y no se la puede sacar. El vídeo tiene cerca de dos millones de reproducciones.

Mollie ha explicado en BuzzFeed que intentaba entretener a su primo. «Cada vez que respiraba fuerte porque tenía ataques de pánico emitía un sonido distinto», ha dicho.

La broma acabó en el hospital y en el dentista, que utilizaron mecanismo para mantener la boca abierta y poder extraérselo.