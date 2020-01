Emotivo homenaje a Luis Herrero, comandante de Air Europa

El vuelo UX 6072 que aterrizó este miércoles, a las 17.05 horas en las pistas del aeropuerto de Son Sant Joan, procedente de Barcelona, tuvo un protagonista muy especial. El comandante de la compañía Air Europa, Luis Herrero, conocido como ‘Yogui’, realizó su último vuelo comercial. Durante toda la jornada, y durante los cuatro vuelos entre Palma de Mallorca, Madrid y Barcelona, ‘Yogui’ fue homenajeado con aplausos, abrazos y saludos del personal de tierra, pistas, compañeros y hasta de los propios pasajeros que le felicitaban y deseaban una feliz jubilación.

Al tocar la pista de aterrizaje de Son Sant Joan el Boeing 737, que pilotaba ‘Yogui’ era recibido por los camiones de bomberos y escoltado por cuatro vehículos de pistas, hasta el finger del aeropuerto. A pie de pista le esperaban empleados de la compañía aérea, con chalecos naranjas, saludándole y vitoreándole. Herrero respondía desde la ventanilla del avión. Tras abrazar a su copiloto, Sonia Carbonell, ‘Yogui’ salió al pasillo del avión para despedirse uno a uno de todos los pasajeros. Junto a él sus hijas, Marta y Cristina Herrero y su mujer, Julia Díaz.

Mi profesión, mi hobby

Un cálido recibimiento coordinado por John Baiget, jefe de flota del 737 que emocionó a ‘Yogui’ quien nos confesó que «esta profesión me lo ha dado todo. Y esto no es una profesión. Para mí es un verdadero hobby. Yo no venía cada día a trabajar, para mí era un verdadero placer. Yo disfrutaba con mis compañeros y trabajo en equipo».

Respeto a querido mote, Herrero confesó que «empecé a volar con 17 años en la Escala de Complemento del Ejército del Aire y todos teníamos un mote. A mí me lo puso un compañero, de la 27 promoción de Complemento, que dijo, ‘tú en pelotas y con una corbata eres como el oso Yogui. Y ahí me quedé. Han pasado 46 años, todo el mundo me conoce como Yogui, mi familia me llama Yogui y para mí es un placer que me llamen así».

Su último vuelo lo define como, «un verdadero placer, he tenido miles de sorpresas». ¿Y a partir de ahora?. «A jugar a golf con mis amigos y a disfrutar sobre todo de mi familia».