Música, emoción y 100 premios

Esta semana se ha celebrado la entrega de premios de los Reyes de Oro de Ultima Hora. El evento tuvo lugar el pasado jueves en el espléndido marco del Pueblo Español, y los 100 ganadores asistieron acompañados de familiares y amigos con quienes deseaban compartir su buena fortuna.

Además de los agraciados, el Club del Suscriptor de Ultima Hora, invitó al evento a 100 suscriptores para disfrutar de esta velada tan especial.

A las seis y media de la tarde daba comienzo la ceremonia con Caterina Noguera, directora de Fidelización y Atención al Suscriptor, como maestra de ceremonias. Ella se encargó tanto de presentar el acto como de anunciar a cada uno de los ganadores que subieran al escenario para recoger su esperado premio.

Una gran foto de familia deja huella del gran momento que se vivió el pasado jueves en la fiesta de los Reyes de Oro de 'Ultima Hora'.

Por su parte, el equipo directivo del Grup Serra, junto al notario, quisieron un año más, agradecer la colaboración de lectores y suscriptores por su participación en este juego tan especial, así como su apoyo y fidelidad diaria. Estuvieron presentes: Carmen Serra, presidenta del Grup Serra; Víctor Alonso-Cuevillas, notario; Luis Anaya, administrador; Pere Comas, consejero editorial; Alfons Moll, director comercial y Tomeu Mateu, jefe de distribución. Todos ellos, junto a Caterina Noguera, acompañaron a los ganadores durante la entrega de premios en representación del Grup Serra.

Turquesa Catering diseñó una selección de tapas que los asistentes degustaron al final de la gala. Además, Victoria Ortega volvió a triunfar con su postre de naranja.

Algunas de las empresas colaboradoras del juego de los Reyes de Oro, estuvieron respaldadas en la fiesta por sus representantes: Jefa de Delegación de Viajes El Corte Inglés Avenidas; Juanjo Imbernón de Soltour; Matías Rosselló de Reclam Publicitat; Narcís India de Expert; Miguel Mulet de Son Vivot; Pedro Miró de Relojería Joyería Miró; Pilar Ruano de Foto Ruano e Isidoro de Miguel de Perfumerías Tin Tin.

La emoción de los premios

Cruceros, viajes a México, República Dominicana o Tenerife entre otros destinos; premios de menaje, cámaras de foto, cestas de belleza o premios gastronómicos fueron algunos de los regalos que los más afortunados se llevaron a casa e hicieron de la entrega una noche llena de emociones. Los ganadores se mostraron agradecidos por los regalos recibidos simplemente por ser fieles lectores del diario. Además, los propietarios de dos puntos de venta del diario, se sumaron al listado de agraciados con dos viajes a Tenerife, premios ganados gracias a la confianza de sus clientes.

La música de Inot

Carisma, desparpajo y empatía, todos los adjetivos encajan en Inot, el artista encargado de amenizar la gala. Este joven mallorquín, popular tras su exitoso paso por el espacio Tu cara no me suena todavía de Antena 3, brindó un medley de grandes éxitos nacionales e internacionales que sorprendió al público por su versatilidad vocal. Empezó clavando la voz ajada y rota de Joaquín Sabina en el tema 19 Días y 500 Noches, a continuación se metió en la piel -más bien en la garganta- de otro gran arquitecto de la palabra, Joan Manuel Serrat (Mediterráneo), para continuar con una acertada selección de grandes voces: Chubby Checker (Let’s twist again); La orquesta Mondragón (Viaje con nosotros); Elvis (Suspicious mind); Bee Gees (Stayin’ alive), Tom Jones (Sex bomb); Michael Jackson (Thriller) y Pavarotti (Nessun dorma). Inot demostró que no hay registro que se le resista y cerró la gala con una espectacular imitación de Tina Turner (Simply the best).

Inot realizó un ‘medley’ con grandes éxitos del pop rock internacional.

El cóctel

Al finalizar la entrega y el encuentro musical, era el turno de refrescar el paladar con un cáterin preparado por Turquesa Catering. Una sucesión de tapas desfilaron en bandejas entre los asistentes, que disfrutaron de los sabores entre amigos y familia. Añadir que un año más, la joven Victoria Ortega -ganadora de uno de los premios del concurso ‘Un chef en casa’ de Ultima Hora-, endulzó la velada repitiendo su exquisito postre del año pasado con una pequeña innovación, el ‘Falso tocinillo de naranja con toque de menta’.

Bien entradas las 21.00hs, aún quedaban asistentes apurando su copa y disfrutando del último bocado de una noche emocionante y divertida.