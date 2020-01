Muere a los 23 años una estrella de la MTV

Alexis Eddy, estrella de la MTV, ha fallecido a los 23 años.

Su cadáver fue hallado en la vivienda que ocupaba en West Virginia, Estados Unidos. La policía no ha precisado por el momento si su muerte se debe a causas naturales, aunque el portal TMZ asegura que el motivo del fallecimiento ha sido un paro cardíaco.

Recientemente la joven reconoció ser consumidora de sustancias estupefacientes.

Participó recientemente en Are you the one?, un popular reality de MTV, en el que los participantes acuden para encontrar en el amor. Se hizo muy popular tras saberse que su prima estaba en prisión acusadad de varios asesinatos.