Hay que asumirlo: la vida no es un camino de rosas. Menos todavía la vida en pareja. Si ya resulta bastante difícil estar bien con uno mismo, más complejo es estarlo siempre y hasta el final con otra persona. Pero eso no quiere decir que sea imposible. Para aquellos matrimonios o noviazgos para los que no todo es perfecto, hay una opción: una terapia de pareja.

«No, una terapia de pareja no es algo raro ni el último recurso», explican desde un centro que trabaja con terapia de pareja en Palma de Mallorca: «Son muchos los matrimonios que tienen en este tipo de actividades un escape natural y cotidiano, como el que va a psicólogo sin ningún problema en especial».

Y así es: que en el largo recorrido de la vida las parejas se dejen asesorar y trabajen sus frustraciones, problemas, malentendidos... con un profesional preparado para encontrar las mejores soluciones para que la llama del amor siga viva es una de las mejores decisiones que puede tomar una pareja hoy en día.

¿Qué es la terapia de pareja?

Afortunadamente, el tabú sobre los psicólogos es cada vez menor: ya no es raro conocer a una o varias personas que van asiduamente al terapeuta y aseguran que es la mejor opción que habrían podido tomar en sus vidas.

Ocurre igual en el caso de las parejas. Y es que la terapia de parejas es «una oportunidad de fortalecer lazos, entender cuál es el rol de cada miembro de esta vida en común y conseguir las herramientas necesarias para superar todos los problemas», aseguran desde el centro de Terapia de Pareja en Palma de Mallorca consultado.

Desde la mediación en problemas del día a día hasta ejercicios para evitar descargar el estrés, la frustración o los enfados sobre la pareja, hay muchas terapias y actividades que se pueden llevar a cabo con un único objetivo: mejorar el 'estado de salud' del matrimonio o noviazgo, y crear unos sólidos pilares sobre los que sostener la relación en el futuro.

Mejor con ayuda profesional que en soledad

El principal beneficio que aporta un terapeuta de pareja es que ayuda a los miembros del núcleo familiar a sobrellevar sus problemas, dudas y frustraciones con una voz ajena a los participantes en 'el problema'.

No es lo mismo trabajar para superar una situación con la propia pareja o con los amigos que hacerlo con una profesional especialmente formada para aprender a afrontar todo lo que la vida nos depara con la mejor de las actitudes.

Los terapeutas de pareja son, al fin y al cabo, expertos conocedores de la mente humana. Y saben cuál es el mejor modo de enfocar los problemas e inconvenientes que el día a día trae a una pajera. Apostar por una terapia de pareja es, sin duda, apostar por el futuro de la relación.