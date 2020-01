Ana Botín desvela sus secretos más íntimos

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha desvelado sus secretos más íntimos en el programa 'Planeta Calleja', con el que ha viajado a Groenlandia. Entre otras cosas ha contado que su padre, Emilio Botín, la despidió y que lo justificó porque anteponía el Banco a la familia.

Los hechos ocurrieron durante la fusión del Banco Santander y el Banco Central Hispano. «Le dijeron a mi padre que no había operación si yo seguía en la entidad. La manera en qué me despidió me hizo mucho daño. En una junta de accionistas dijo que le daba igual el precio que tendría para la familia. Lo que importa es el banco. Hay que tener una cierta sensibilidad a la hora de decir las cosas».

No obstante, Botín ha precisado que la relación con su padre fue «espectacular». Además, ha argumentado que «visto lo que pasó después, que fue una guerra, si no me hubieran matado entonces me hubieran matado a los seis meses. Las fusiones siempre son duras pero en este caso fue complicado. Me lo hizo pasar muy mal pero aprendí mucho».

Botín decidió crear un fondo de inversión y dos fundaciones, con las que en tres años ganó más dinero que en los años anteriores. Entonces, su padre le propuso entrar en Banesto. «En dos segundos tuve que decidir que prefería. Tener una vida independiente, donde hacía lo que me gustaba, con tiempo para mi familia? Le dije que sí y aquí estoy».

La presidenta del Santander también ha expresado su opinión sobre el feminismo. «Para mí el feminismo es apoyar la igualdad de oportunidades. Ni más ni menos. Creo que es algo justo y, además, bueno para las empresas. Por eso me sorprende que haya personas que puedan cuestionar que yo sea feminista».

En este punto, ha desvelado que «a mí me indignaba muchísimo cuando mi padre me hacía callar en las reuniones. Aprendía a hablar con más énfasis. Me interrumpían constantemente pero tengo que decir que también hay trabajadores fantásticos. Si queremos cambiar la posición de la mujer necesitamos a los hombres. Sois los que mandáis en el mundo».

A nivel más personal ha confesado que perdió una hija. «Hay un problema personal del que poco se ha hablado. Perdí a una niña y decidí cambiar mi vida. Me llamó el director financiero del Banco Santander y me dijo si quería venir a trabajar allí. Mi padre no tuvo nada que ver. Nunca lo planificó aunque imagino que ese señor que me llamó tuvo que decirle antes a mi padre».

Botín ha querido agradecer públicamente el apoyo de su marido. «Quería decir que no podría haber hecho nada de lo que he hecho sin Guillermo. Dijimos que siempre íbamos a compartir todo al 50 % y lo cumplió. Sin ello no podría haber hecho mi trabajo. En la casa, la mujer asume más responsabilidades que el hombre y eso tenemos que cambiarlo», ha manifestado.

La banquera ha reconocido que lo más duro de su trabajo es que ya tiene planificados los próximos tres años.

También ha desvelado que su gran referente ha sido su madre. «Mi madre ha sido mi gran referente». «Nos envió fuera a estudiar muy pronto. Estuve en Santander hasta los 13 años, luego dos años en Ginebra, dos años en Inglaterra». «Luego me fui a Alemania a aprender alemán un año y después estuve nueve años en EEUU», ha señalado.

Además, ha contado que quería ser periodista y que para ella el mejor lugar de España es Cantabria.

En relación al cambio climático, se ha mostrado convencida de que existe. «El 98 % de los científicos asegura que el cambio climático existe y que los humanos lo estamos acelerando. No hay duda». Botín ha instado a tomar medidas para frenarlo. «Estos días aquí me han hecho reflexionar lo que tenemos por delante. Hay que empezar a tomar decisiones y a cambiar hábitos para modificar esta tendencia».