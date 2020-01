El primer baño del 2020

Un año más, Ultima Hora organizó en la playa de Can Pere Antoni el primer baño del año. Si bien la mañana de este miércoles acompañó –hasta lució el sol–, el agua estaba fresquita –normal, estamos a 1 de enero–, lo cual no impidió que los bañistas, entre los que se encontraban los que se bañan todos los días de año (cinco señoras y un caballero), se dieran su primer refrescante chapuzón. También estuvieron La Gran Sara, que llegó sin maquillar, pero que se bañó, aunque tuvo que marcharse pronto, pues el negocio de la sauna que tiene reclamaba su presencia a partir de las once y media de la mañana, y Madó Pereta, que no se bañó, pero que se encargó de dar el sus a los bañistas para que en carrera se zambulleran en el agua. Algunos salieron enseguida, mientras que otros no salían ni a tiros debido al gustazo que les daba estar sumergidos en el líquido elemento una vez superada la impresión, casi gélida, que sintieron en el primer contacto que tuvieron con el agua.

Toni de la Mata, que es uno de los pioneros en este baño en el primer día del año, igual que en años anteriores, se trajo la mesa, el mantel y el candelabro, además de las bandas y las coronas para el Mister y la Miss Primer Baño del Año, y de dos bonitas caracolas que esculpió para los que más veces se han bañado. Como eran cinco señoras que lo vienen haciendo a lo largo del año... pues ellas se las quedaron. Y si Mané, que se suele bañar todos los días del año –haga frío o calor, llueva o nieve– fue nombrado Mister Primer Baño del Año, Carolina Márquez, que suele acudir a la cita desde hace años sin faltar, fue nombrada Miss Primer Baño del Año, recibiendo también una corona con su banda. En el nombramiento e imposición de bandas actuó como maestra de ceremonias Madó Pereta, que desistió, tras insistirle de nuevo, meterse en el agua. «Mis bajos no lo resistirían», se excusó.

Tras la entrega de bandas, coronas y caracolas, los bañistas tomaron chocolate y ensaimadas, que trajo a la playa Ángel Cortés, de El Bula, que, de este modo, quiso sumarse al evento.