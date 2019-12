Ter Stegen anuncia el nacimiento de su primer hijo

El portero del Barcelona Marc-André Ter Stegen anunció este domingo el nacimiento de Ben, su primer hijo, que el internacional alemán ha tenido con su pareja Dani.

«Un día inolvidable en nuestras vidas. Bienvenido al mundo y a nuestra familia Ben, te queremos», publico Ter Stegen a través de las redes sociales.

An unforgettable day in our lives.

Welcome to the world and to our family, Ben ter Stegen. We love you.

