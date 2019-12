7 consejos a la hora de tatuarse la piel

Hacerse un tatuaje no es tan sencillo como simplemente ir al estudio, escoger el diseño y comenzar con la sesión. Aunque es algo que los principiantes suelen pensar, hay muchas cosas que se deben saber y hacer antes de grabarse en la piel el primer tatuaje.

1. Comienza con algo pequeño: Si eres nuevo en esto de los tatuajes, que no te dé pena empezar con algo pequeño. Date una oportunidad para aprender el proceso, para saber la manera en que tu piel reacciona a la tinta y cuál es la capacidad de tu cuerpo para curarse.

2. Conoce tu nivel de tolerancia al dolor: El que te exijas más a ti mismo no tiene nada de malo, pero con un primer tatuaje es ideal que sepas respetar los límites de tu cuerpo. Si eres muy sensible, evita elegir el área de las costillas, la parte trasera de las rodillas, los codos o la ingle para tu primer tatuaje.

3. Tener en cuenta la época del año: Exponerse al sol o sumergirse en el agua pueden dañar un tatuaje reciente, así que será mejor que los chicos a los que les encanta la playa eviten hacerse un nuevo tatuaje en pleno verano. Es más práctico hacerte uno durante la primavera o a principios de otoño. No vas a quemarte, pero también puedes dejar el tatuaje en tu brazo o pierna expuesto en lugar de cubrirlo con cualquier tela que te irrite mientras sana la herida.

4. No te dejes llevar por lo barato: A menos que tengas varios amigos de confianza que puedan darte fe de un lugar sospechosamente barato de tatuajes, si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente así sea. Estás alterando tu cuerpo de por vida. Si eso no vale una inversión decente, no sé qué lo vale.

5. Conoce a tu artista: Averigua a quién le estás confiando tu cuerpo. Elige a un artista al menos con una semana de anticipación y observa su portafolio de trabajos antes de comprometerte. Asegúrate de que realmente te guste su trabajo y que su estilo se ajuste al tuyo.

6. Lleva a un amigo contigo: Si estás un poco nervioso, no vayas solo. Si puedes, que te acompañe un amigo que ya tenga tatuajes (y que haya tenido una buena experiencia). Tener a alguien con quien platicar y en el que confías para que te acompañe a lo largo del proceso mientras vives la experiencia hará maravillas.

7. Si a ti te gusta, entonces es el correcto: Tú eres quien tiene que vivir con él para el resto de tu vida. Así que si quieres hacerlo para ti, hazlo para ti.