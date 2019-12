Catalina Claderal, presidenta del Consell: «En Nochevieja no me pongo prendas rojas»

Catalina Cladera, presidenta del Consell de Mallorca, le pide al próximo año 2020 «poner al Consell en el lugar que le corresponde y merece. Y también lograr modernizarlo de cara a los ciudadanos, con el objetivo de que vean que es una institución útil, eficiente y visible».

La presidenta del Consell de Mallorca ha subido a la planta sexta de El Corte Inglés de Avenidas, donde montó una mesa , más bien tirando a sencilla, pero muy funcional, con todo muy a mano, pues de lo que se trata es de cenar cómodamente. Lo ha hecho a base de una vajilla modelo Eternal; cristalería modelo Aroma, y cubertería de El Corte Inglés, con una adorno navideño en forma de cono alargado, como centro de mesa.

Catalina celebró estos días la Nochebuena y la Navidad en casa, con sus padres, hermanos e hijos. «Como soy diabética, no puedo con las grandes comilonas, por lo que debo moderarme, comiendo únicamente lo que puedo. Pero disfruto con ver disfrutar a los demás comiendo».

En casa no tiene Belén, pero sí árbol de Navidad, en el que Papá Noel dejó pequeños detalles, «porque los regalos suelen llegar con los Reyes». ¿Qué cosas suele pedir la Presidenta a los Reyes Magos? «Pues la verdad, a mí me gustan cosas personales… Bisutería, algún complemento…».

Nochevieja con amigos

Catalina Cladera, por su cargo como presidenta, no puede aislarse por completo de lo cotidiano, pues en Mallorca, incluso en Navidad y Año Nuevo, pasan cosas, «por lo que tengo siempre el teléfono a mano, con la esperanza de que si suena sea para trasmitirme cosas buenas y positivas, que es lo que por el momento está haciendo, y espero que siga así».



En cuanto a la Nochevieja, dice Catalina Cladera que «será distinta respecto a Nochebuena y Navidad. Naturalmente, cenaremos en familia, en casa, pero luego nos iremos con los amigos. No es una noche de coche, sino de pasear, de dar vueltas. Como no tengo ningún plan concebido, nos iremos a la plaza de sa Pobla, donde hay varios bares. Seguramente encontraremos gente, amigos, a los que nos uniremos y terminaremos pues... ¡qué sé yo! En Ca Sa Miss, por ejemplo. ¿Hasta cuándo…? No sé. En una noche como esa, no pongo el final. Cuando me canse, o cuando el ambiente vaya decayendo, me iré a casa. ¿Qué si esa noche llevaré algo rojo…? –se ríe–, pues no. Recuerdo que me puse algo rojo una vez, pero era muy jovencita».

El menú

Primero

Pastel de Caproig

Segundo

Calamares rellenos a la mallorquina

Postre

Pastel de hojaldre con frutas, turrones y uvas

Bebidas

Champán y vinos mallorquines, tinto y blanco