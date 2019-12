Navidades veganas

Hoy en día, la mayoría de la gente está más que familiarizada con el término ‘vegano’. Quien más y quien menos tiene algún familiar o amigo que se decanta por esta dieta. Y como es natural, esta cuenta con sus detractores, que argumentan que se trata de una dieta desequilibrada, y sus defensores, que sostienen que es mucho más saludable y que previene enfermedades. Pero ¿qué es un vegano realmente? y ¿cuáles son los motivos por los que uno decide convertirse? Pues bien, un vegano es aquella persona que no come ningún alimento de origen animal. Al igual que los vegetarianos, los veganos no comen ni carne ni pescado, pero también excluyen de su alimentación productos como la leche, los huevos o la miel; se puede decir que los veganos son vegetarianos, con mayores ‘restricciones’ alimentarias.

El concepto veganismo se sitúa en la década de los años 40 de la mano del británico Donald Watson, quien le dio forma al término y convirtió el veganismo en una doctrina de vida. Además, fue el fundador de la Vegan Society, (la sociedad vegana más antigua del mundo), que define el veganismo como una filosofía y forma de vida.

Existen varias razones por las que uno se puede sentir atraído por esta vertiente culinaria, ya sea por causas ambientales, por salud o por razones éticas. Independientemente de los motivos por los cuales uno se convierta en vegano, es importante contar con las recomendaciones de un experto en nutrición.

Normalmente uno no decide ser vegano de la noche a la mañana, por norma general primero se pasa por el vegetarianismo y más adelante se da el paso hacia el veganismo.

Hasta que uno se adapta, el día a día de un vegano puede resultar complicado, excluir alimentos como los lácteos o los huevos no es tarea fácil.

Veganos en Navidad

Es evidente que los platos típicos de estas fechas como la sopa de Navidad o la porcella no estarán en el menú de un vegano y ni hablar de las tradicionales ensaïmadas o el roscón de reyes. Pues bien, aunque parezca difícil creer para aquellos que no forman parte de este mundo culinario, los veganos tienen una gran lista de recetas sabrosas que no decepcionan a nadie.

Además de opciones veganas en la cocina, también hay variedades de vinos elaborados con uva y clarificado con elementos de origen vegetal o mineral. La producción de los vinos veganos ha crecido significativamente en los últimos años. El veganismo vitivinícola se fundamenta en dar a conocer la filosofía vegana, el respeto por los animales, por el medio ambiente y el respeto mutuo entre los hombres y los animales. Hay numerosas Denominaciones de Origen que en su selección incluyen vinos veganos de gran calidad.

En esta misma página se detallan dos sugerencias de menú, con ellos ya solo queda disfrutar de una buena cena, de la familia y los amigos. Aunque si lo tuyo no son los fogones, no te compliques y pide comida para llevar, será fácil encontrar alternativas veganas para estas fechas.

■ Propuestas de menús veganos:

Entrantes: Rollitos de calabacín. Tienen un sabor muy sueve y se pueden presentar de forma muy original.

Primer plato: Sopa de tomate picante. No se necesita nada especial para hacer esta sopa, sólo hace falta una olla, una batidora y está lista en 20 minutos.

Segundo plato: Timbal de patata con champiñón y berenjena. Requiere una mayor elaboración pero impresionará a los invitados.

Postre: Tarta Sacher

■ Otra opción:

Entrantes: Paté de pimientos y pimentón. Se trata de un aperitivo muy cremoso y con ingredientes fáciles de encontrar.

Primer plato: Sopa Minestrone. Es una sopa campera de origen italiano, con verduras de temporada y una base de quinoa, pasta o legumbres.

Segundo plato: Seitán en salsa bechamel de tres setas. No conlleva una preparación laboriosa, solo productos frescos y de calidad.

Postre: Natillas de turrón vegano