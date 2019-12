Domingo Zapata se trajo a su hermana, Flor María, a la cita que había concertado con él en la sexta planta de El Corte Inglés de Avenidas para que posara al lado de la mesa de Navidad, a la que le dio unos pequeños retoques. De la mesa, alargada, podríamos destacar la cristalería, que es de El Corte Inglés, igual que la vajilla, blanca, con filo dorado y la cubertería, dorado mate. Desataca, como uno de los adornos, el ciervo plateado que surge entre las bolas de Navidad y la ristra de plantas verdes que divide a la mesa en dos.

Domingo, que hizo gala de su excelente humor, estuvo en todo momento muy pendiente de la niña, que sonreía tímidamente. «¿Que qué es para mí la Navidad? –se pregunta en lo que alinea la cuchara con el cuchillo–. Es descanso, poder dormir más y también comer más; a ser posible, con más tranquilidad que en otros días. Y lo más importante, poder estar con la familia». Él pasará la Navidad en Nueva York, con sus dos hijos, «pues tengo la custodia compartida y esos días, además de los de Año Nuevo, estarán conmigo. Y antes de la Navidad, el 22, celebraré mi cumpleaños».

Volviendo a la Navidad, dice que «vamos a organizar una cena grande, para unas 25 o 30 personas, amigos míos, además de los sueltos, que son esos que llegan solos y se quedan».

Respecto a si Papá Noel o belén, también lo tiene claro: «En Estados Unidos es Papá Noel, pero yo también pongo un belén que he hecho. ¿Reyes Magos…? Aquí no hay costumbre».

Para 2020 Zapata desea «que sea la continuidad de 2019, y poder hacer una exposición que abarque los 20 años de mi carrera. Esa es una de mis grandes ilusiones».

A pesar de los detractores y envidiosos que surgen en su camino, Zapata es, además de divertido, humilde, «y lo soy, primero, porque soy así, y porque el éxito que puedas alcanzar depende mucho de la humildad y la sensibilidad que tengas. Por otra parte, hay que apostar por lo que haces y creer en ti».

Domingo nos cuenta que en el último mes, salvo en Australia, «he estado en todos los continentes por cuestión de trabajo. Y es que, llegado un momento, viajar forma parte de tu vida». Y hablando de viajar, recomienda a los artistas «que deben salir de su entorno y complicarse la vida y, al mismo tiempo, experimentar. No te puedes quedar para siempre en el mismo sitio. Y lo digo con conocimiento de causa: si no hubiera salido de Mallorca, hoy no estaría donde estoy».

El menú

Entrante

Jamón y queso

Primero

Carne a la parrilla

Segundo

Langosta

Postre

Polvorones del pueblo de mi padre

Bebidas

Vinos de Emilio Moro y Freixenet