Madò Pereta defiende a los belenistas de la Plaça Major

¿Con qué nos podría sorprender esta Navidad Madò Pereta? Pues como la veis: vestida de Mamá Noel, luciendo un bonito vestido, diseñado por Víctor Guerrero, de Barcelona. Y también, como no podía ser de otra manera, llamando la atención a la gente que en la tarde de ayer, sobre las cuatro, pasaba por la Plaça Major de Palma, que es donde quedamos citados. Porque Madò Pereta quería manifestarse a favor de los puestos de belenes que, como cada Navidad, se han instalado allí.

«Ya ve usted. Les han cobrado a algunos 2.500 euros por instalar el puesto y no solo les han prohibido poner música, sino que la música está prohibida en la plaza. Eso sí, quien prohíbe, que es Cort, a los subsaharianos que venden aquí no les dice nada, lo cual no es justo, pues, o pagan todos y todos se rigen por las mismas normas, o….»

Derecho

Y matiza: «Y que conste que nada tengo en contra de quien se quiera ganar la vida. Pero no hay derecho a que a esta buena gente se les exija pagar una cuota por instalarse aquí y, a cambio, no les dejen poner música. Además, la iluminación de la plaza es la misma que la de 1986. Ni les dejan poner música a ellos, ni al del tiovivo. ¿Y qué conseguimos con estas prohibiciones? Pues que la Plaça Major haya dejado de ser uno de los puntos más importantes de venta de belenes en toda España, para desaparecer del mapa. Porque si se fija, la gente, como no nota el ambiente navideño, pasa de largo».

Y así es. Pues en el rato que estamos en el lugar, no solo vemos que los puestos están vacíos, sino que la gente pasa de largo, «y eso sucede –insiste Madò Pereta– porque no hay ambiente navideño». Como decimos –y ahora estamos comprobando–, la única que llama la atención en la plaza es ella. De hecho, algunos viandantes se acercan para hacerse una foto a su lado, dándoles ella a cambio un vale por un cinco por ciento de descuento a la hora de comprar la entrada para la revista Ja hi tornam a ser!, que presentará en la Sala Mozart del Auditòrium palmesano el próximo 2 de enero, y hasta el día 6, a las 19.30 horas, y… «Pues que las entradas –remata– ya están a la venta. Y, además, si venís, os lo vais a pasar muy bien, ya que os vais a reir mucho, y también vais a escuchar verdades, pues voy a soltar la lengua ni os imaginais de qué manera, pues tengo mucho que decir sobre lo que está pasando».

Hay que decir que Madò Pereta luce muy bien el traje de Mamá Noel, y más cuando eleva su brazo derecho, con el abanico abierto que lleva sujeto por la mano. Tampoco está mal cuando se sube la falda y muestra los pololos, con adornos y lacitos rojos a juego con el traje, y ya ni les contamos cuando, emulando a Gene Kelly en Cantando bajo la lluvia, se encarama en una de las farolas de la plaza entonando el Singuing in the rain.