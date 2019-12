Tomeu Català, en la presentación de su mesa de Navidad: «Vivo y seguiré viviendo en solidaridad»

Tomeu Catalá, de Projecte Home, el cura que a finales de este verano casó al número uno del tenis mundial, Rafa Nadal, con Xisca, su novia de toda la vida, va a tener unas Navidades muy movidas. No diremos que serán un sin parar, pero en según qué días, poco más o menos sí será eso, ya que, además de las actividades que habrá en la citada institución, Tomeu es párroco de Puigpunyent y Galilea, y tiene una familia, además de amigos. Por tanto, cuatro serán los frentes que tendrá que afrontar.

Todo esto nos lo contaba la otra tarde en la sexta planta de El Corte Inglés de Avenidas, en lo que montaba su mesa navideña con una vajilla de porcelana bone china essential, una cristelría modelo Orly y una cubertería de El Corte Inglés.

En lo que a Projecte Home se refiere, como hay 26 programas –nos decía–, «los vamos a agrupar a fin de que todos celebren las fiestas; por supuesto, sin drogas ni alcohol. Así, el 24 por la noche nos reuniremos con todos aquellos que no tienen familia, y lo haremos en Son Morro, y cenaremos, como siempre, a base de porcella, y el 31 lo celebraremos en ses Sitjoles, ahí con todos los que hace poco tiempo que están en la comunidad. También tengo la parroquia. O mejor, las parroquias. Primero, a las 19.00 horas, misa en Galilea.

Luego, deprisa, me desplazaré a Son Morro, a cenar, y a las 23.00 horas celebraré la misa en Puigpunyent, con chocolatada y ensaimadas después del oficio. Y, si sobra algo, me lo llevaré a Son Morro. Total, que esa noche no sé a qué hora me iré a dormir».

Los días 25 y 26, Tomeu se los reserva para almorzar con los amigos y la familia. El 25, con los primeros, en una casa particular, y el 26, con los segundos, «y almorzamos en Vilafranca. ¡Ah!, y el 23 hacemos un almuerzo especial en la residencia donde vivo desde hace poco».

Le preguntamos, por ejemplo, si el día de Nochevieja, que cena en ses Sitjoles, si después de la cena se va por ahí, a casa de algún amigo, familiar o conocido a seguir la fiesta, pues una noche es una noche, y responde que no. «¡Qué va! Yo ya soy viejo, así que después de la cena me voy a casa, a donde suelo llegar alrededor de las 12, ¡y a domir!».

Tomeu Catalá es una persona que siempre ha ido de la mano de la solidaridad. «Para muchos puede que eso pueda parecerle una pérdida de tiempo, pero para mí la solidaridad es alegría. Por ello, vivo y seguiré viviendo con ella».

Menú

Entrante

Ensalada

Primero

Escaldums de pavo con almendras, prunes...

Postre

Fruta y dulces de Navidad

Bebidas

Agua y refresco; entre ellos, Coca Cola