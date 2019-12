10 consejos para evitar que te engañen con la lotería de Navidad

La Policía Nacional advierte sobre los engaños y riesgos más extendidos con motivo del sorteo navideño y ofrece 10 consejos para que no caigamos en este tipo de fraudes. A través de sus perfiles en redes sociales, los agentes recordarán estos consejos a los ciudadanos para evitar que lleguen a convertirse en víctimas de estos delitos.

Todos los años por estas fechas, en las que se aproxima y se celebra el Sorteo Extraordinario de Navidad del 22 de diciembre, se producen fraudes relacionados con la compra de décimos, problemas a la hora de cobrar premios cuyo boleto comparten varias personas, dudas sobre la adquisición segura en la Red, participaciones falsas o venta de décimos supuestamente premiados, entre otros.

10 consejos a tener en cuenta, según la policía:

1. Compra los décimos de Lotería para el sorteo solo en sitios autorizados, ya sea en establecimientos físicos u online.

2. Si realizas tu compra en Internet, guarda los correos relacionados con ella y haz capturas de pantalla del la gestión si es necesario.

3. Desconfía de los mensajes que recibas informándote de que has sido premiado en un sorteo que desconoces y en el que no has participado.

4. Comprueba que tu décimo tiene el logo, el código y todos los

elementos de verificación.

5. Cuando compartas Lotería con amigos o familiares, fotocopia el décimo e indica quiénes participan en esa compra y qué cantidad juega cada uno de ellos.

6. Procura conservar el boleto en perfectas condiciones, su deterioro podría darte problemas en caso de ser premiado, y recuerda que caduca a los tres meses.

7. Haz una fotografía de tu décimo o apunta en un sitio seguro el número, la serie y los elementos que te ayuden a identificarlo si lo pierdes.

8. Denuncia en cualquier comisaría de Policía Nacional la pérdida o robo de tu décimo, además de comunicarlo a Loterías y Apuestas del Estado en el correo prensa@policia.es.

9. Si has sido víctima de una estafa, no dudes en denunciarlo aportando todos los datos que tengas sobre los autores y su modus operandi.

10. Y si no has caído en el fraude pero tienes datos sobre ello, infórmanos en www.policia.es/colabora.php