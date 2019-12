El campeón del mundo de bofetadas cae por primera vez

Vasily Kamotsky, campeón del mundo en bofetadas, ha sido derrotado por primera vez. Vyacheslav Zezulya ha sido el oponente que ha logrado tumbar al 'rey de las bofetadas' en un campeonato ruso.

Nadie había sido capaz de vencer al ganador del 'Slapping Championship' hasta ahora. Vasily es un granjero siberiano que ha ganado popularidad en las redes sociales gracias a su capacidad para dar 'manotazos'.

«Me pegó un buen gancho... y me gustó. Me puso a dormir un poco. Creo que podría haber seguido, pero me agarraron y me sacaron de allí», ha asegurado Kamotsky. Eso sí, ha querido señalar que «sólo le pegué a un 25% de mi potencial... y él me pegó un gancho que me dejó jodido. Realmente no fue un bofetón, fue un gancho».