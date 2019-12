Jorge Javier sufre depresión

Este ha sido un año duro para Jorge Javier Vázquez. Hace una semana el presentador se sometió de nuevo a una intervención tras el ictus que sufrió el pasado mes de marzo.

El rostro de Mediaset ha explicado en Lecturas que tras la primera operación atravesó «una situación anímica complicada» y, tras acudir a la consulta de un psicólogo, se está «medicando contra una depresión». Tal y como señala en el medio de comunicación, «en verano, toqué fondo».

El presentador se encuentra en un momento tranquilo y ya se recupera de la última operación, que tenía el objetivo de solucionar un imprevisto surgido a raíz de la colocación del stent que se le puso tras el ictus. Jorge Javier permanece en reposo y estos días ha recibido el apoyo de sus familiares y de amigos como su compañera María Patiño.

Hace solo un mes que el presentador confesó que tenía problemas con el alcohol. El catalán comenzó a beber cuando empezó a salir por los locales de ambiente gay, inicialmente para superar sus problemas sociales: «Como me daba ansiedad entrar a un bar, nada más traspasar el umbral, me dirigía a la barra y me pedía una copa». Aunque aseguró que no se siente orgulloso de esta etapa y que quiere cambiar.