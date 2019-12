El mallorquín Walter Travis interrumpe de forma temporal su viaje de vuelta al mundo en bicicleta

Walter Travis Islas Maldonado, el joven mallorquín que el 1 de mayo de 2018 comenzó su vuelta al mundo en solitario en bicicleta, ha tenido que abandonar su objetivo.

«Después de visitar el Himalaya por Nepal –y volver a la India para dirigirme a Bangladesh–, la policía fronteriza bengalí me paró diciéndome que era peligroso circular en bicicleta porque las cosas estaban políticamente tensas. Yo no opinaba lo mismo porque socialmente todos me trataron casi igual de bien que en Irán y no veía peligro por ningún lado. Sin embargo, decidieron que me tenían que escoltar armados en coche patrulla hasta la capital para estar seguros. Fueron 20 cambios de coche patrulla con cinco policías por coche, además de una moto que me escoltó con una cuerda atada ja ja ja…», explica Walter.

Arreglar la bici

Tanto trajín hizo que se rompieran varias piezas de su vehículo. «En Dhaka (capital de Bangladesh) necesitaba arreglar mi bicicleta y no podía porque no tenían las piezas adecuadas. Por ejemplo, mi bici usa frenos hidráulicos y allí no tienen repuestos. Ahí me di me he cuenta de que al final una bicicleta más básica es la mejor elección para viajar».

A los problemas logísticos se unieron los físicos. «La planta de mi pie izquierdo me iba doliendo cada vez más por el desgaste con el pedal y cada vez que estaba más de dos horas en la bicicleta sufría tanto que no podía apoyar el pie en el suelo. Mi seguro médico de viaje expiró y resultaba bastante caro renovarlo».

Walter buscó información en la Embajada española sobre cómo cruzar hasta Birmania y le comentaron que era completamente imposible cruzar por tierra desde Bangladesh. «La única opción de llegar por tierra era desde la India y tenía que contratar un guía privado porque era una zona bastante peligrosa para cruzar y no iba a resultar precisamente barato contratarlo. Me fijé cómo lo hicieron otros cicloturistas españoles como Biciclown o Javier Colorado, y ellos cruzaron en avión. Decidí buscar vuelos y todos estaban muy caros para el tipo de viaje barato que estaba realizando; los ahorros se me iban agotando y no sabía qué hacer».

A todo ello, Walter tenía que añadir que su pasaporte caducaba en pocos meses y necesitaba renovarlo, lo cual conllevaba quedarse más tiempo en un país pagando visado a esperar el trámite. El joven decidió volver a España, pero no a Mallorca, sino a Madrid. «Palma es el fin del viaje y éste no ha concluido».

Resolviendo problemas

Este tiempo en la capital de España le está ayudando a idear un plan para resolver sus problemas financieros y poder continuar con su sueño en marzo. «Estoy trabajando con la monetización de webs aplicando marketing SEO para trabajar escribiendo artículos que ayuden a posicionarse y ganar dinero por la publicidad de Google Ads o Amazon afiliados.

Entre ellas, sigo trabajando con la web waltravis.com para brindar las herramientas que la gente necesita para empezar un viaje en bicicleta. Uno de los factores que ayudan más a posicionar una web es que en otras webs incluyan tu link para que gane autoridad, por lo que sería de gran ayuda que la gente escriba sobre mí e incluya el enlace a mi web».

Walter continuará desde Myanmar hasta Japón y después seguirá por America del Norte, desde Canadá hasta Argentina».