Cristina Pedroche adelanta cómo será su vestido de Nochevieja

Cristina Pedroche ha desvelado este jueves, en el Museo de Cera de Madrid, que su vestido de Nochevieja será «elegante y muy fino, pero muy Pedroche». Su vestimenta, como siempre, será lo que levante mayor expectación durante la retransmisión de las doce campanadas el próximo 31 de diciembre.

La popular colaboradora de televisión (Madrid, 1988) ha dado pistas, durante la presentación de su figura de cera, sobre cómo será su esperado vestido cuando vuelva a presentar las campanadas de Antena3: «Es elegante, muy fino, pero muy Pedroche».

Un vestido, como en todas las ocasiones que ha despedido el año en la televisión, que no dejará indiferente a nadie y volverá a sorprender a todos.

«Vais a flipar. Este año o triunfo o me hundo», ha declarado sonriente. Y ha añadido que es posible «que sea mi último año, porque es un concepto muy top y rompedor. Si nunca antes nadie se había atrevido a lucir vestidos como los míos, este año ni de locos».

Y aunque con esta ya serán seis años seguidos participando en la cita -la primera vez las dio en LaSexta en 2014 y las siguientes en Antena3- confiesa que cada vez tiene «más nervios» porque se arriesga más.

Cada uno de los cinco vestidos que ha lucido en las anteriores ocasiones para dar las doce campanadas ha generado multitud de comentarios y controversia, pero para ella lo importante son las «críticas buenas», puesto que las negativas siempre se las espera.

Desvela que, después de los nervios de una noche como esa, lo primero que hace al llegar a casa es darse un festín de comida junto a su marido para contrarrestar el estrés. «Lo primero que hago es comer muchísimo. David y yo nos damos un festival de todo», ha declarado con humor.

Figura de cera

El look que lució el año pasado, un conjunto de top y culotte con flores y un tul rosa -que se comparó con una de las creaciones del diseñador Yves Saint Laurent-, viste la escultura de cera que ha descubierto este jueves en el Museo de Cera la propia Pedroche. «Yo me veo muy guapa. Y de perfil me veo muy bien», ha comentado Pedroche sobre su «otro yo» de cera, una figura que la hace muy feliz, «un sueño hecho realidad».

Su figura se expondrá hasta el 15 de diciembre en «El Cuerpo Inventado», la exposición que reúne todos sus vestidos de Nochevieja, y posteriormente se instalará en otro espacio del museo junto a conocidos artistas internacionales como Justin Bieber, Taylor Swift y Selena Gomez.

Tras la presentación, la colaboradora ha dejado su huella en el histórico libro de firmas del museo: «Tener mi figura de cera es como un sueño. Estoy enormemente agradecida al Museo de Cera, esto es casi un cielo y además es preciosa».

Y con la llegada del nuevo año, lo único que le pide la madrileña al 2020 es «más trabajo y trabajo». Aunque feliz en los programas que participa -"El Hormiguero» y «Zapeando"- le encantaría tener su propio programa.

Tampoco descarta continuar con su faceta de actriz, tras haber estrenado el año pasado su primera película Sin Rodeos, junto a Santiago Segura y Maribel Verdú, y donde tuvo un papel principal, y ahora quiere probar con el género dramático.