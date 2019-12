Mujeres agredidas por la violencia machista gritan que «La culpa no era mía»

Tras el fenómeno viral #Cuéntalo, que invitaba a mujeres de todo el mundo a relatar las agresiones sufridas por parte de la violencia machista, otro movimiento parecido está recorriendo las redes sociales, con especial virulencia en Latinoamérica y España. Sirviéndose de las expresiones lanzadas por el colectivo feminista chileno Las Tesis en un cántico que estos días recorre medio mundo −Un violador en tu camino−, numerosas mujeres están explicando las circunstancias en las que fueron agredidas y violadas.

Se trata de una performance originada en las calles chilenas, que se ha convertido en un grito replicado por miles de mujeres en todo el mundo, que aparecen con los ojos vendados y formadas en filas corean: «Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía».

Como consecuencia de los duros relatos se está generando una respuesta de sororidad que traspasa fronteras. Estos son algunos de los mensajes que las usuarias han compartido en Twitter.

La culpa no era mía (21 años, la adultez no te hace culpable), Ni dónde estaba (Unicasa de Anaco comprando Doritos), Ni cómo vestía (estaba preciosa, en falda y crop top).

Tenia 10 años estaba durmiendo la primera vez que abusaron de mi.

5 años tomó volver a dejar que alguien siquiera me abrazara, 8 en tener una relación y entender que no todos me quieren hacer daño, 11 años después hoy sé que la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía.