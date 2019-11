Hungría no participará en Eurovisión 2020 por ser «demasiado gay»

Hungría ha decidido que el próximo año no participará en Eurovisión, que se celebrará en la ciudad de Rotterdam entre el 12 y el 16 de mayo, porque es «demasiado gay», tal y como ha recogido el diario The Guardian, en base a unas declaraciones de empleados del MTVA.

En 2020, participarán un total de 41 países, con el retorno de Bulgaria y Ucrania y con la ausencia de Hungría. Representantes de la citada cadena, han atribuido la retirada del país del Festival de Eurovisión por motivos relacionados con el aperturismo y tolerancia a la cultura gay del certamen. Todo ello, eso sí, sin haberse realizado un comunicado oficial al respecto.

The Guardian también apunta que la decisión de Hungría de no participar en el festival de la canción es para que «Hungría no forme parte de la flotilla homosexual en la que se ha convertido esta competición musical». Estas palabras corresponden al comentarista televisivo del país en el certamen, András Bencsik, quien señala a su vez que el evento está lleno de «travestis y mujeres barbudas».