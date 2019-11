Jorge Javier Vázquez reconoce sus problemas con el alcohol

Jorge Javier Vázquez ha reconocido en el blog que publica en la revista Lecturas su problema con el alcohol. El presentador narra su experiencia, y ha explicado que comenzó a beber cuando empezó a salir por los locales de ambiente gay, inicialmente para superar sus problemas sociales: «Como me daba ansiedad entrar a un bar, nada más traspasar el umbral, me dirigía a la barra y me pedía una copa. Solo así lograba calmar el nerviosismo que me producía estar rodeado de homosexuales como yo».

En su escrito, detalla que lo de beber alcohol no es algo que él viera en su casa, dado que sus padres no bebían alcohol.

Además de utilizar las bebidas alcohólicas para desinhibirse, también las usó para liberar las tensiones que durante años vivía en los platós de televisión, cuando la presión era fuerte. «Durante los años en los que el trabajo ocupó la mayor parte de mi tiempo, usé el alcohol como ansiolítico. Era tal el nivel de adrenalina que soportábamos en los platós que llegaba el fin de semana y nos desmadrábamos. Fue una época divertida, no nos vamos a engañar. Nos iba bien y, luego, lo celebrábamos en almuerzos que se alargaban hasta bien entrada la noche, o en cenas que terminaban en desayunos».

El presentador de GH VIP ha recordado que existen «numerosísimos testimonios gráficos en los que se me ve incluso dormido en el sofá de una discoteca. La gente se fotografiaba delante de mí como si fuera un animal de una especie en extinción». Al parecer, no se siente orgulloso de esa etapa.