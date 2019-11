Cosas que debes evitar comprar este Black Friday

Este viernes 29 de noviembre llega el Black Friday a las tiendas y centros comerciales. Un día lleno de ofertas en el que podemos conseguir productos al mejor precio e incluso adelantar algunos de los regalos de Navidad. Eso sí, no todo son 'chollos' este día, y tenemos que ir con cuidado para evitar caer en alguna trampa.

En el vídeo que acompaña a esta noticia te explico los artículo que no deberías comprar este Black Friday, o aquellos con los que tienes que tener especial cuidado. Además, si tenemos pensado aprovechar este día y no gastar más de la cuenta, hay una serie de recomendaciones que tenemos que tener en cuenta.

- Fíjate un presupuesto: decide la cantidad de dinero que estás dispuesto a gastarte. Una buena opción es llevar el dinero en metálico, para no gastar más de la cuenta

- Hazte una lista: apunta lo que quieres o lo que necesitas comprarte y ajústate a ella, para no caer en las compras impulsivas.

- Si nos vamos a comprar ropa, la mejor opción es decantarse por prendas básicas, de este modo conseguiremos un fondo de armario a buen precio. En cambio, si nos gusta algo un poco más especial deberíamos pensar, ¿si estuviese a su precio normal, me lo compraría? Si la respuesta es que no, mejor no lo compres.

-Ten en cuenta la política de devoluciones: cada tienda tiene su propio criterio. Asegúrate de que, si te arrepientes, la tienda te devolverá el dinero.

- El día que vayamos de comprar, la mejor opción es ir a las horas que haya poca gente para evitar aglomeraciones y poder mirar los artículos con calma.

El Black Friday tiene su origen en Estados Unidos, donde tradicionalmente el comercio ofrece fuertes descuentos al día siguiente de Acción de Gracias para dar el pistoletazo de salida a la campaña de Navidad y tornar sus números de rojos «a negros». La mayoría de los descuentos oscilarán entre el 20 y el 40 por ciento y, como en años anteriores, lo más buscado por los consumidores serán productos de moda y calzado, así como perfumería. Con todo, también ganan fuerza productos de tecnología y electrodomésticos.