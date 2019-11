Santagloria Coffe & Bakery se une al Black Friday regalando una bolsita de glorias

Santagloria Coffee & Bakery se suma al Black Friday con una promoción especial: Aquellos que vayan el 29 de diciembre a cualquiera de sus tiendas obtendrán de regalo una bolsita de sus auténticas mini glorias, croissants hechos de mantequilla y recubiertos en de un almíbar especial, chocolate negro o blanco. Para conseguirla, Para conseguirla, solo hay que hacer captura de pantalla de esta noticia y presentarla en la tienda.

Así que además de disfrutar de su auténtico pan, su bollería variada y sus bebidas calientes para estos días de frío se podrá disfrutar de esta promoción única.

Las tiendas adheridas a esta promoción del Black Friday son:

Es Llonguet, Av. Del Cid, 21 (Son Ferriol)

Fortí, c/ Francisco Martí Mora, 3A (Palma)

Olmos, c/Olmos, 50 (Palma)

Plaza España, Plaza de la Porta Pintada, 3 (Palma)

Son Ferriol, Av. Del Cid, 56 (Son Ferriol)

Son Oliva, c/ de Tomás Villanueva Cortés, 11 (Palma)

Aragón, c/Aragón, 4 (Palma)

Can Pastilla, Av. Bartomeu Riutort, 24 (Can Pastilla)