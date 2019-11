Los secretos de ‘Cinc Dies’, al descubierto

Llevan desde abril del 2017 colándose por las tardes en casa de los espectadores baleares cada vez con más éxito y no tienen intención de parar. Nos referimos a Cinc Dies, el magacín vespertino de IB3 producido por Nova Televisió.

Sebastià Munar es el director y creador del formato. Asegura que «intentamos entretener y acompañar, siempre contando con voces expertas». Reconoce que el contenido se ha adaptado en muchas ocasiones a lo largo de estos años, algo que está siendo reconocido por la audiencia. Actualmente, rozan los 85.000 espectadores y en el Dijous Bo alcanzaron un 6,9 de cuota de pantalla y 180.000 televidentes.

El director del magacín, que compite en franja horaria con programas como Sálvame, explica que «la clave no es competir, es hacer algo diferente». Si Cinc Dies tuviera rostro, sería el suyo. Hablamos de Jaume Noguera, Marta Garau y Alba González, los presentadores del programa. Suya es la responsabilidad de que los espectadores disfruten del programa de manera fluida.

Tanto Noguera como Garau, responsables de la primera parte de Cinc Dies, creen que la clave está en ser natural porque «ser como uno es da credibilidad». Además, aseguran que tienen un «absoluto respeto por la audiencia, porque si no fuera por ellos no estaríamos aquí», explica Marta Garau. Noguera apunta que «antes de dar cualquier noticia has de empaparte de información, para salir sabiendo lo máximo posible».

Cuando acaba la parte de Garau y Noguera, comienza Cinc Dies Darrera Hora, la parte más actual del magacín. Antoni Bosch es el director y explica que «muchas veces no cerramos el programa hasta que empieza porque estamos muy pendientes de la actualidad y los sucesos». Alba González, presentadora de este espacio, asegura que «es un reto diario. Tratándose de sucesos, he de utilizar el lenguaje apropiado y tratar estos temas tan sensibles con respeto».