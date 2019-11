La hermana mayor que todos querrían defiende que «mi hermano no es rarito» por tener TDAH

La estudiante de periodismo del CESAG @MaybeAinhoa ha denunciado a través de las redes sociales la situación de su hermano, un niño de 10 años que sufre TDAH y al que debido a su condición sus compañeros «le están dando de lado, se ríen de él o le esquivan cuando hacen grupos». Incluso han dejado de invitarle a las fiestas de cumpleaños.

En un hilo en Twitter, que ha recibido el apoyo de miles de usuarios, nuestra protagonista alza la voz y afirma que la forma en la que viste su hermano menor provoca que en el colegio se burlen de él. «Mi hermano no es un niño rarito, no es un bebé por ser infantil. Es extraordinario, único, especial y divertido a su manera. Por favor, más visibilidad para los niños y niñas con TDAH», reclama.

Este es el hilo completo que ha generado una oleada de cariño hacia ella y su hermano:

que no fuese mi amigo. Me jodería que no tuviese un amigo que me hablase de dinosaurios como lo hace él, que me diera abrazos que aprietan tanto que duelen, y sobre todo, me jodería no tener un amigo que no me quisiera como lo haría mi hermano. De verdad, y por favor (sigo)