El mal comienzo de la carrera de Isabel Pantoja en Palma

Isabel Pantoja empezó su carrera artística en Palma y no lo hizo con buen pie. La revista Pronto ha hablado con Miguel Ángel Aller, hijo del descubridor de la tonadillera, que le ofreció grabar su primer disco.

Con 1.000 copias del disco grabadas, Aller confiesa que le sorprendió que La Pantoja y su familia abandonan la Isla con 5.000 pesetas -el anticipo que le dieron- incumpliendo el contrato con la discográfica, con la que tenía exclusividad durante cinco años.

Un abogado aconsejó a Aller que interpusiera una denuncia, pero le dio pena y no lo hizo porque sabía que no contaba con recursos económicos. De hecho, tenían deudas y Aller cuenta que el propietario del tablao no se fiaba de ellos y después de cada actuación le requisaba los trajes de flamenco.

La familia del compositor y productor está muy molesta porque Isabel Pantoja obvia quién le dio su primera oportunidad. Aller explica que la tonadillera empezó en 1970 en un tablao palmesano llamado 'Los Rombos', donde cantaba en los descansos; posteriormente le propusieron grabar un disco. Su padre, Juan Pantoja, aceptó a cambio de que le grabasen a él otro.