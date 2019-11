Gasta mil euros en 15 minutos

Una calle, 180 minutos y 1.000 euros por gastar. Este era el inusual plan que tenía para la mañana de este viernes la arquitecta Lucía Manzanedo, ganadora del sorteo ‘1.000 para gastar en Vía Sindicato’.

«Normalmente compro la ropa interior de mis hijos en la mercería La Veneciana. Coincidió que estaban con esta promoción y cuando me llamaron me hizo mucha ilusión porque solo rellené cuatro cupones», explicó Lucía frente a la mercería, donde Pere Arbona, miembro de la Asociación de Comerciantes de Vía Sindicato, le facilitó el vale de compra.

De las tres horas que Lucía disponía para gastarse la suculenta suma, le sobraron más de dos y media. Tenía muy claro en qué quería gastar el dinero, por lo que rápidamente se dirigió a la joyería Moyá Joyeros. Allí tampoco necesitó detenerse en las vitrinas para elegir una pieza, sino que realizó un encargo muy concreto: «Hace 10 años perdí un pendiente que tenía un gran valor sentimental. Me los regaló mi marido por el nacimiento de nuestros hijos y un día extravié uno de ellos. He pensado que esta era una ocasión muy buena para volver a tener la pareja de pendientes. Pregunté en la joyería si podían hacer el pendiente que me faltaba y me explicaron que no había ningún inconveniente. Será un gran recuerdo», afirmó satisfecha Lucía tras encargar la pieza.

La campaña del sorteo se inició el pasado verano. Las personas que compraban en pequeños comercios de la Asociación de Comerciantes de Vía Sindicato, que está integrada en Pimeco, recibían un cupón que debían rellenar con sus datos. Con esta iniciativa, desde la patronal pretenden dinamizar las ventas en el pequeño comercio, «elemento clave para mantener la idiosincrasia de nuestros pueblos y ciudades». «Desde el comercio local queremos hacernos notar, hacemos un poco de ruido a ver si la gente se anima a venir a vernos. Internet ha hecho bastante daño a los pequeños comercios y el difícil acceso al centro de la ciudad tampoco nos ayuda», declaró Arbona.