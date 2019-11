Cómo cuidar la piel madura en otoño

La piel es un órgano muy delicado y un cuidado continuado, a pesar de que no solemos prestarlo los cuidados que requiere. Piel seca, manchas, arrugas, espinillas o pequeñas arañas vasculares son indicadores que hay algo que no estamos haciendo bien, o simplemente no lo estamos haciendo. Aun cuando dedicamos tiempo a mimar nuestra piel, el error más común es utilizar la misma rutina de cuidados todo el año, sin tener en cuenta los factores externos que afectan a la dermis, especialmente, los factores climatológicos.

Aunque podamos pensar que en otoño la piel exige menos cuidados, es una época en la que cobra especial importancia los cuidados de la misma, pues debemos recuperar la piel de la sobreexposición al sol veraniego, y debemos prepararla para el frío invernal.

Pero no te abrumes. En este post vamos a desvelarte 5 consejos para cuidar tu piel en esta época del año.

Tratamientos para tener una piel brillante suave y sedosa

Existen multitud de cremas y serums para el tratamiento y el cuidado de la piel. Generalmente, los principios activos de los serums están más concentrados y son más potentes que el de las cremas, además su textura ligera y no grasa ayuda a que pueda penetrar hasta las capas más profundas de la piel.

Puedes escoger entre varios tipos de serum en función de las necesidades de tu piel. Si solo necesitas un extra de hidratación, puedes utilizar un serum de colágeno mientras que para reparar la piel, opta por un serum con retinol (vitamina A). Si por el contrario, buscas combatir los efectos del foto-envejecimiento, los serums que combinan Vitamina C y ácido ferúlico son especialmente recomendables para combatir los radicales libres.

¿Demasiadas opciones? Busca un todo en uno. Matricium Bioderma es el serum más completo para regenerar y renovar la piel de forma localizada, eliminar signos de envejecimiento de la piel, e hidratar de forma eficaz.

No guardes la crema solar

Aunque los rayos solares incidan de forma más directa en verano que en las otras estaciones, es importante utilizar crema solar todo el año. Como debes saber, la exposición solar puede acelerar el envejecimiento prematuro de la piel, haciendo perder elasticidad y distribuyendo la pigmentación de la piel de forma no uniforme. Si quieres evitar manchas y arrugas, la crema solar será tu mejor aliado durante todo el año.

No hace falta que te untes el cuerpo entero, ni que utilices cremas pastosas de protección total ni nada de eso. Actualmente puedes encontrar cremas solares específicas para la cara que son anti-arrugas, anti-manchas o anti-acné, e incluso maquillaje líquido con protección solar.

Come bien y descansa

No debemos dejarlo todo en productos cosméticos. Hay otros factores que influyen de forma directa en la apariencia de nuestra piel. Bebe suficiente agua, entre 1,5 y 2 litros al día, ingiere alimentos ricos en agua, como fruta y verdura y come de forma equilibrada.

Del mismo modo, es importante descansar bien. Durante la noche es cuando se producen la mayor parte de procesos de regeneración de los tejidos de nuestro cuerpo, así que si quieres lucir una piel luminosa (y no tener ojeras), no te pases las noches en vela.