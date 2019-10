Sencillos trucos que te ayudarán a mejorar tu vista

Nuestra vista cada vez está más castigada. En el vídeo que acompaña a esta información te indico una serie de trucos que te ayudarán a cuidar la salud de tus ojos de forma natural. Una sencillas pautas a tener en cuenta para mejorar la calidad de nuestra visión.

Además de los consejos mencionados, tenemos que tener en cuenta que abusar de distintos dispositivos electrónicos también daña nuestros ojos. Con las recomendaciones que se aportan a continuación evitarás cansar tu vista cuando uses el ordenador, la tablet y/o el teléfono móvil.

- En primer lugar hay que intentar bajar el brillo de los dispositivos hasta encontrar la opción que nos resulte más cómoda y que no emita demasiada luz para no forzar la vista. Si se puede, también ayuda a no dañar nuestros ojos reducir la saturación del color.

- En el caso de los ordenadores de mesa, hay que colocar el monitor a una distancia mínima de unos 50 centímetros de los ojos. En el caso de los smartphones y tabletas la distancia recomendada es de unos 30 centímetros por debajo de los ojos. Recuerda que siempre es mejor ampliar el tamaño de la letra de la pantalla que acercar el dispositivo.

- Los oftalmólogos recomiendan utilizar fondos de pantalla oscuros en colores como el negro o el azul marino, y que las letras aparezcan en blanco. La opción tradicional de un fondo blanco emite mucho brillo y hace que se canse la vista. Para los móviles existen aplicaciones como EasyEyes en Android, que cambia el color y el brillo de la pantalla con solo un toque.

- También es importante cuidar la luz del entorno. En el caso de los monitores, tiene que existir el mismo nivel de luz frente al monitor que alrededor de él. Se deben evitar los reflejos en la pantalla y las luces en la parte posterior del ordenador.

- Hay que respetar las horas de sueño. Antes de utilizar algún dispositivo electrónico, hay que esperar al menos unos 10 minutos hasta que los ojos se despierten completamente y se acostumbren a la luz ambiente. Y por la noche, también tenemos que relajar la vista como mínimo 15 minutos antes de acostarnos.

- Y por último, no hay que olvidarse de parpadear. Al mirar los dispositivos electrónicos la frecuencia de parpadeo disminuye un 30%, cosa que provoca que la vista se irrite con más facilidad y se sequen los ojos.