Cómo llevar tu economía responsablemente

La economía doméstica es una cuestión que hay que cuidar con mucho mimo. El comparador de productos financieros Financer España puede ser de gran ayuda para poder equilibrar el presupuesto familiar, ya que ofrece un buscador de préstamos rápidos que permite ahorrar tiempo y dinero.

Por qué recurrir a este tipo de financiación online

Lo ideal es que uno no se vea obligado a tener que recurrir a un préstamo, da igual que sea a través de una entidad bancaria de las de toda la vida o a través de cualquier otra entidad de préstamos. Es preciso llevar una economía doméstica desahogada e intentar ahorrar todos los meses una parte de los ingresos. Esto, que escrito puede parecer muy sencillo, no lo es tanto en la práctica porque no todo el mundo tiene los mismos ingresos y no todo el mundo tiene los mismos gastos. Evidentemente hay personas y familias que tienen que vivir con sueldos cortos y así es muy difícil ahorrar algo de dinero. Por el contrario, hay otro grupo de personas que, aun teniendo un buen sueldo, no llegan a fin de mes porque no son capaces de equilibrar la balanza ingresos-gastos y gastan más de lo que deberían.

Independientemente de que cobremos más o menos y de que gastemos más o menos, siempre van a surgir imprevistos que uno no puede controlar y que supondrán un desembolso que no esperábamos. En ocasiones, ese imprevisto nos pilla cuando no tenemos capacidad económica para hacerle frente y no nos queda más remedio que buscar ayuda externa. Muchos optan por pedir una cantidad modesta a familiares o amigos, pero no todo el mundo está rodeado de un círculo que le pueda aportar la cantidad necesaria. Si no tenemos a gente de confianza a quien recurrir deberemos pedir el dinero a los bancos, pero estos, después de la crisis económica de 2008, se muestran reacios a conceder préstamos –un fuerte contraste en comparación con los años previos a la crisis en los que el dinero corría sin dificultad-. Como los problemas de la actualidad requieren soluciones diferentes, ha surgido nuevas entidades de préstamos financieros rápidos que son a las que podemos ocurrir.

Cada entidad tiene sus propias condiciones que varían dependiendo de la cantidad solicitada y del tiempo en el que queramos devolver la cantidad. Atendiendo a esta ecuación, las entidades nos pedirán una determinada comisión, aunque hay algunas que, en según qué casos, no cobran por prestar el dinero. La plataforma Financer es de gran ayuda para saber cuáles son las opciones disponibles a la hora de solicitar un préstamo rápido y cuál es la que más nos conviene.

Ventajas de los préstamos rápidos

Los préstamos rápidos son un tipo de financiación que ofrecen una serie de ventajas sobre los préstamos bancarios tradicionales.

En primer lugar, se trata de un procedimiento que requiere mucho menos tiempo a la hora de solicitar la gestión, lo que nos ayuda a la hora de obtener el dinero que necesitamos. Habrá ocasiones en las que necesitemos ese dinero en el menor tiempo posible y este tipo de préstamo lo facilita todo al ser mucho más ágil.

En segundo lugar, no hay ninguna entidad que ande indagando para qué queremos ese dinero, lo que supone un avance en materia de privacidad. No tener que dar explicaciones es un punto positivo a favor. Necesitamos el dinero, lo solicitamos y se nos concede el préstamo sin preguntas. Cada uno es libre de gastar el dinero en lo que quiera, ya sea para cosas de primera necesidad o para caprichos prescindibles.

En tercer lugar, se agilizan mucho las gestiones ya que, por ejemplo, no precisan de aval bancario. Además, estas entidades no exigen papeleos ni la entrega de documentos. Es un proceso cómodo y rápido que te permite disponer del dinero casi en el acto, algo muy de agradecer porque, a veces, necesitamos el dinero para ya.

En cuarto lugar, muchas de las entidades financieras que ofrecen préstamos rápidos conceden el primero de manera gratuita, es decir, que no tendrás que pagar ningún tipo de comisión. Conseguir una liquidez inmediata sin coste alguno puede ser una gran ayuda para nuestra economía familiar.

Por último, en los últimos años han aparecido en España una gran cantidad de entidades de préstamo rápido, por lo que encontrar la que mejor se adapte a nuestras necesidades se ha vuelto una tarea mucho más sencilla.

Cómo escoger préstamo de una manera responsable

Cada uno tiene sus propios motivos para solicitar un préstamo rápido, aunque, como ya hemos apuntado, lo ideal es no tener que recurrir a este sistema de financiación, ya que supone contraer una deuda que, tarde o temprano habrá que saldar.

Financer España recomienda que al solicitar un préstamo tendremos que calcular cuánto dinero necesitamos. A continuación, debemos estimar, siendo realistas, en cuánto tiempo podremos devolver ese dinero. Un mal cálculo, ya sea por dejadez o por exceso de confianza, puede provocar que no podamos devolver el dinero dentro del plazo, lo que acarreará sobrecostes.

No hay que tenerle miedo a este tipo de préstamos, pero conviene solicitarlos de manera puntual.