La boda con el mejor sabor

Hace diez meses, el 14 de diciembre, Rafael Nadal probó por primera vez un plato de Quique Dacosta. «Me han traído un arroz diferente que estaba brutal, buenísimo», dijo el tenista después de la cena ofrecida por el hotel Park Hyatt durante la celebración del trofeo Olázábal & Nadal Invitational 2018 que se celebra en Pula.

Entre los platos que los invitados degustaron durante este evento figuró el Arroz ceniza, uno de los iconos culinarios de Dacosta. Al día siguiente, Dacosta publicó en su instagram: «Cocinar para Rafa era una la respuestas que más repetía en cada una de las entrevistas que me han hecho hasta la fecha. ¿Para quién te gustaría cocinar? Por admiración y todos los valores que representa, siempre dije a Rafael Nadal... Misión cumplida, pero me reto a que no sea la única vez y poder tener la charla debida. Admiración total».

A partir de ahí comenzó una relación entre el tenista y su novia, Maria Francisca Perelló, presente en la cena, con el cocinero galardonado con tres estrellas Michelin por su restaurante homónimo situado en Dènia.

La pareja acudió a este templo gastronómico el pasado verano para realizar las pruebas de menú. Al tenista le cuesta probar nuevos platos y entre sus productos preferidos están la ventresca de atún rojo y las gambas. Por contra, no le gusta el tomate. Salvo dos o tres platos, entre los que se encontraba una crema, el resto de las propuestas gastronómicas satisfizo a los novios.

Tanto Rafa como Maria Francisca son de gustos sencillos y en el banquete nupcial predominará claramente el pescado sobre la carne y también tendrán protagonismo el arroz y las gambas, dos de los productos con los que el chef de origen extremeño, pero afincado en Alicante toda su vida, se ha aupado a la élite de la cocina mundial. Su restaurante está en el puesto 81 entre los 100 mejores restaurantes del orbe.

Hace diez días, Dacosta se desplazó a Mallorca junto a su mano derecha, Juan Francisco Valiente. La versión ‘oficial’ fue pasar unos días de descanso, pero la realidad era reunirse con Macarena de Castro y su equipo para coordinar todo el ‘operativo’ del 19-O. «Mallorca. Tú y yo tenemos algunas cosas pendientes... ¿verdad?», escribía Dacosta en sus redes sociales.

Aunque Dacosta ponga la firma en el menú para los 350 invitados, durante las jornadas previas a la boda y el mismo día del enlace contará con la colaboración de Macarena de Castro, que aportará toda la infraestructura para el chef. La galardonada con una estrella Michelin (y que en la próxima edición podría obtener la segunda) también se podría encargar del aperitivo, aunque este extremo no está del todo confirmado dado el secretismo con el que la pareja lleva su enlace, al que quieren dar el máximo carácter privado a pesar de la relevancia de Nadal.

Un par de días antes del convite, los profesionales se pondrán manos a la obra con el menú. En La Fortalesa no se puede cocinar, por lo que los platos deben llegar a la mansión ya preparados y en su interior sólo se pueden calentar, según explicó a este periódico un importante cocinero de la Isla. A partir de este momento sólo quedará a los comensales disfrutar de los manjares en lo que será el acontecimiento social del año en Mallorca y en España.