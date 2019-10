José Ortega Cano: «Ahora hay menos festejos y es más difícil ser una figura»

José Ortega Cano (Cartagena, Murcia, 1953) será la máxima figura del toreo que haga el paseíllo el próximo sábado en la plaza de toros de Inca en el festejo homenaje a Dámaso González.

- ¿Cómo recuerda al maestro de Albacete?

- Dámaso era una persona muy llana, sincera y muy amigo. Hemos hecho incluso viajes con las respectivas familias, nos queríamos mucho y le echamos mucho de menos. Hemos pasado mucha horas en el campo disfrutando del toro.

- ¿Y como torero?

- Fue un torero magnífico. Le llamaban Dámaso ‘el temple’. Se ponía en un sitio muy difícil, se arrimaba mucho, dominaba al toro y al público.

- A veces se le acusaba de dar demasiados pases.

- Sí, el artista tiene que graduar lo que el público quiere en cada momento y él se lo daba.

- En la actualidad usted está ligado al mundo del toro como apoderado de ‘Paulita’.

- Sí, es un gran torero que lleva años intentando triunfar en esa difícil profesión. El otro día toreó sensacional en Corella (Navarra). También disfruto con chavales que empiezan. Vienen a casa, ponemos flamenco y toreamos de salón.

- ¿Le parece que era más difícil triunfar antes que ahora en el mundo del toro?

- Pues no lo sé muy seguro, pero yo diría que ahora quizás sea más difícil porque hay menos festejos.

- ¿Cree que habrá corridas de toros dentro de 50 años?

- La cosa no va por buen camino, pero mientras haya ganaderos que quieran seguir criando el toro bravo y jóvenes que estén dispuestos a jugarse la vida por nada, el público seguirá acudiendo a las plazas.

- ¿Cree que ha cambiado mucho la forma de torear en los últimos 30 años?

- No lo noto mucho. Hay toreros excepcionales como José María Manzanares, Morante, Roca Rey... y este año ha habido una cosa muy buena y es que han salido muchos toreros jóvenes apretando a las grandes figuras como las que le he dicho y otras como ‘El Juli’ o Enrique Ponce.

- ¿Se ve reflejado en alguno de ellos?

- En cualquiera que desprenda arte. Disfruto mucho cuando veo hacer las cosas bien. Doy mucho mérito al torero valeroso, pero es también cierto que el valor se le supone al torero.

- ¿Se está preparando en el campo para el festival?

- Un poco, aunque el sábado seré el director de lidia y no mataré ningún novillo, pero sí que cogeré la muleta en algún momento y también participaré toreando al sobrero con el resto de los compañeros.

- Su hijo pequeño, José María, ¿ya ha dado algún pase?

- Ja,ja,ja. Pues alguno de salón cuando nos juntamos unos cuantos, pero lo veo más como futbolista. A ver si sale un figura.

- ¿Le preocupa que el mundo del toro se esté relacionando últimamente con un partido político como Vox?

- Yo no lo veo así. Para mí son ciudadanos que quieren defender la fiesta de los toros para que no se acabe con ella. No es política, sino que son defensores de nuestra fiesta.

- ¿Votará el próximo 10 de noviembre?

- Sí, por supuesto. Votar es muy importante para tener una España libre.