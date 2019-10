Ganas de pasarlo de miedo

Un año más, muchos hogares, hoteles, restaurantes y salas de fiestas de Mallorca se preparan para celebrar Halloween, la víspera del día de Tots Sants. La noche del próximo 31 de octubre, las calles de Mallorca serán tomadas por cientos de monstruos, zombis y almas de todas las edades, deambulando de un lado a otro. La celebración es cada año más concurrida y según Adrián Blanco, de Carnaval Center, «su éxito es debido al bajo coste de los disfraces y complementos. Con poco dinero y algo de imaginación se puede pasar una divertida noche de miedo».

Entre brujas y vampiros

La Niña de la Curva es uno de los disfraces para mujer más demandados este año. Con una peluca de larga melena y un camisón blanco, manchado de tinta de sangre se puede lograr uno de los atuendos más macabros. Además de las clásicas novias de la muerte, vampiras, enfermeras, monjas, la niña del exorcista, brujas y un largo etcétera mujeres y niñas pueden realizar un alarde de ingenio y originalidad con pelucas, maquillajes y postizos de látex con los que lograr una imagen espeluznante.

«La participación llega a igualar a la fiesta de Carnaval», comenta Blanco, quien asegura que con tan sólo 10 euros se pueden tener resultados asombrosos. Este año además de los zombis y esqueletos, se verán muchos payasos y conejos diabólicos. Pero sobre todo al indiscutible Joker, el protagonista de la película recién estrenada, y que está cosechando grandes críticas, es uno de los más solicitados. No faltarán otros clásicos del cine como Freddy Krueger, Jason de Viernes 13, Chucky, Saw, It, etc.

Precisamente, Deiber Díaz, quien vive mucho la celebración de Halloween en su casa, ha preparado para este año el disfraz de It. Su hijo Juan Camilo se enfundará el disfraz de Freddy y su hija, Sara de tres años, de simpática calabaza.

Por su parte, Vanesa Romeda se disfrazará de monja, «me gusta ir cómoda, pero también causar sensación. En este caso lo más sorprendente no es el disfraz de monja manchado de sangre sino el maquillaje facial».

Para quien organice su particular fiesta en casa, la terraza o en el garaje, pueden encontrar miles de referencias con los que decorar y crear un entorno terrorífico. Sepulturas, crucifijos, arañas, serpientes, ratas, carabelas, esqueletos, candelabros... llegan con novedades. «Lo último son los sonidos espeluznantes y macabros que llevan muchos