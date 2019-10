La crítica viral de un mallorquín a la bodas modernas: «Pasas más hambre que un indio»

Los tiempo cambian. Si antes unas de las cosas más importantes en una boda era el banquete, hoy en día, el postureo impone a según que criterios y pasan a valorarse otras cosas. Que sea bonito y, también, instagrameable.

Esto es lo que critica Miquel Cantallops en un vídeo que ha compartido en su perfil de Facebook y se ha viralizado en tan sólo unos días. Más de 22.000 visualizaciones y casi mil veces compartido, además de comentarios y reacciones.

«Este fin de semana me han metido un gol por toda la escuadra», advierte antes de empezar a contar su experiencia en una boda. «Antes la noche antes no cenabas, sabías que al día siguiente te pondrías como el kiko. Si era en sábado o domingo, incluso tenías que ir a urgencias a ponerte una pastilla debajo de la lengua. Eso, hoy en día, no pasa», lamenta.

No satisfecho con el menú, el de Sa Pobla sentencia: «Pasas más hambre que un indio». Y en posicionándose en contra de la cocina de vanguardia y minimalista cree que una boda la «comida tiene que rebosar». El menú que propone es el típico en una boda de hace años en Mallorca, un plato de 'arros brut' y 'porcella'.

También dedica unas frases a la nueva forma de hacer el regalo. «Vamos de modernos, le hice un ingreso son el teléfono. Mal hecho. El regalo se hace con el sobre, después de pasar la cena. Siempre estás a tiempo de quitar algo, añadir nunca».

En los tiempo que corren está muy de moda celebrar la ceremonia al aire libre. «Les pega por hacer la ceremonia en el césped, no hay ni una sombra y hace una humedad que por todo sudas, ¿qué quieres que me caiga muerto?», se pregunta.