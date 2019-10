Nathalie Ortega: «Me maquillo para mí, no para gustar a un hombre»

Nathalie Ortega (Alesund, Noruega, 1999) logró el pasado mes de septiembre el título de Miss Universo España y representará a España en el certamen que elegirá a la mujer más guapa del mundo en un certamen que se celebrará a finales de año en una sede aún por determinar. Nathalie se encuentra estos días en Palma donde tiene previstas varias sesiones de fotos y diversos actos promocionales.

¿Cuánto le ha cambiado de vida desde que ganó el título de Miss Universo España?

—Bastante. Me he trasladado a Madrid desde Barcelona, donde he vivido con mi abuela y luego en un apartamento, para preparar el certamen. Antes trabajaba de modelo profesional en Barcelona, pero el concurso me ha dado mucho más, sobre todo por la gran relación con las compañeras y porque el concurso me ha permitido conocerme mucho mejor.

¿Cómo se está preparando para Miss Universo?

—Estoy recibiendo entrenamiento físico y mental, estamos buscando vestuario y diseñadores, tomo clases de pasarela y de oratoria porque en la final hay una entrevista con el jurado sobre temas variados. También estoy buscando causas sociales porque una Miss Universo es embajadora de una marca y la usa para atraer a la ciudadanía y a la prensa para que se hable de ellas.

Su padre es catalán y su madre noruega. ¿De dónde se siente más cercana?

—Por fuera soy más noruega, pero por dentro soy española. Aunque he vivido la mayoría de mi vida en Noruega, siempre me he sentido más identificada con el carácter y la forma de vida española. Los noruegos son más cerrados y de España me encanta todo, el clima, la comida... Desde que estoy en España he ganado algunos kilos (risas).

¿Qué es lo que más le gusta?

—Todo, pero sobre todo la tortilla de patatas de mi abuela. Es insuperable.

¿No hace dieta?

—No sigo ningún régimen estricto. Siempre procuro comer sano y hacer deporte. Siendo modelo es parte de mi trabajo, pero desde hace un año y medio soy vegetariana. Al principio lo hice por salud, pero luego también por el medio ambiente, ya que la producción de carne es uno de los factores que hace que se destruya el planeta.

¿Qué clase de vegetariana es?

—Como leche y huevos. En casa intento ser más vegana y lo bueno es que cada vez es más fácil seguir esta dieta fuera de casa.

He leído que le encantaría ser profesora.

—Sí, me gusta mucho el mundo de la educación y me gustaría dar clase a adolescentes porque es una época muy interesante en la que los alumnos se están formando como personas. El problema es que no sé qué asignatura estudiar porque me gusta mucho las ciencias naturales, el deporte y los idiomas.

¿Se ha sentido alguna vez mujer objeto?

—Una modelo vive de su imagen, pero nunca me he sentido una mujer objeto. Una miss es una modelo, pero también tiene una voz y utiliza esa voz para atraer a la gente sobre diversos problemas y explicarles cómo ayudar.

Sus rasgos son más de noruega que de española.

—Me gusta que España lleve a una chica rubia, porque así se enseña al mundo la diversidad que hay en el país.

Su abuelo fue director de Salvat y Planeta d’Agostini.

—Sí, el otro día estaba en una café con el y había una pared con muchos libros. Cogió tres o cuatro, los abrió y me enseñó que todos estaban editados por Virgilio Ortega, que es su nombre. Me encanta hablar con él; sabe muchísimo y además me enseña a mejorar mi español.

También ha dicho que se declara feminista.

—Sí, pero he creado mi propia palabra que es igualista porque hay gente que piensa que el feminismo es como el machismo pero de la mujer hacia el hombre. Yo abogo por la igualdad de derechos y obligaciones.

A algunos sectores del feminismo les molesta la estética, no la valoran por superficial.

—Hay un feminismo extremo que dice eso, que la mujer no se debe maquillar, ni depilar, con lo que no estoy de acuerdo. Yo me maquillo para mí, para sentirme a gusto conmigo misma, no para gustar a un hombre.

Como medio catalana, ¿cómo está viviendo lo que está pasando en la tierra de su padre?

—Con mucha pena. Yo me siento española. Cataluña es una parte de España y estoy muy contenta de representar a España en Miss Universo.