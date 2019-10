La madre de Isabel Pantoja, ingresada

La madre de Isabel Pantoja, doña Ana Martín, ha sido ingresada este jueves en el Hospital Puerto Real de Cádiz. La tonadillera ha cancelado la grabación del programa de Telecinco, Idol Kids, debido a la gravedad de la situación.

Doña Ana, de 88 años, tiene una salud delicada desde hace años, tal y como señaló la artista en el programa Supervivientes.

Al volver de Honduras explicó a Jordi González que «cuando me fui a la isla dejé a mi madre muy malita, y cuando la he visto me ha reconocido. Para ella yo estaba cantando en América».

La salud de Doña Ana ha empeorado en las últimas horas #yoveosálvame https://t.co/9wXKqK28nL — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 4, 2019

Este viernes Carlota Corredera ha señalado en Sálvame que «la frágil salud de Doña Ana parece haber empeorado en las últimas horas» y que «la preocupación en el entorno de la cantante es máxima». La artista ha llamado visiblemente afectada al programa para pedir respeto a su familia en estos momentos tan difíciles.