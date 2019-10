Dakota Johnson cuenta la verdad sobre los abusos sexuales

La actriz Dakota Jonhson se ha centrado en un nuevo proyecto personal en el que lleva un año trabajando, su propio podcast. En el programa, que recibe el nombre de The Left Ear (El oído izquierdo), las seguidoras de la protagonista de Cincuenta sombras de Grey cuentan en primera persona historias de violencia sexual, acoso y desigualdad de género.

La hija de Melanie Griffith publicó hace un año en su cuenta de Instagram su número de teléfono para que las víctimas del acoso le contaran su historia. Tal y como explica en su perfil de Instagram, «hace un año le pedí a mujeres y a chicas de todo el mundo que me llamaran y me dejaran en el buzón de voz mensajes contándome sus historias de acoso y violencia sexual de las que habían sido víctimas por culpa de la desigualdad de género».

«Yo no quería hablar por ellas, quería que ellas relataran su propia experiencia. Y eso es lo que vais a encontrar en The Left Ear. Para proteger el anonimato de las víctimas las voces han sido retocadas y cualquier dato que pudiera dar pistas sobre la identidad de estas mujeres ha sido borrado. A parte de eso, no hemos editado nada», señala la artista.

«En este podcast quiero crear un espacio donde los oyentes sean tan honestos y valientes como las mujeres que han tenido el valor de llamar. Tu oreja izquierda es la que está más cerca de tu corazón, y escuchar con tu corazón puede salvar a otros aunque sea solo un poquito» añade Johnson. Cada lunes la intérprete publicará una pista de audio con una nueva historia.

El primer relato comienza así: «Hola, Dakota. Quería contarte mi historia sobre cómo alguien a quien quería y en quien confiaba –y al que consideraba mi tío– abusó de mí sexualmente cuando tenía 12 años. Yo estaba viendo una película y él vino y me dijo que me fuese a dormir la siesta con él. Lo siguiente que recuerdo es despertarme cuando él me estaba tocando. Nunca pensé que alguien a quien quería y en quien confiaba fuese capaz de hacer algo así. Dicho esto: soy una mujer fuerte, no dije nada de esto durante mucho tiempo, entonces tenía 12 años pero ahora tengo 21. Espero que esto llegue a mucha gente y que la gente sepa que está bien contarlo». Esta es una muestra de las historias que ofrece la actriz únicamente en inglés pero que merece la pena escuchar.