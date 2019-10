Lo vegano no es moda

Este martes, 1 de octubre, se celebró el Día Internacional del Vegetarianismo. La celebración se festeja durante todo el mes, considerado como el de la conciencia vegetariana, hasta el próximo día 1 de noviembre. Cada vez son más los adeptos a este estilo de vida. Uno de los motivos por el que la gente se hace vegetariana es de índole moral y tiene que ver con el maltrato animal. Muchas personas se niegan a consumir carne porque no desean que los animales pasen por varios procesos traumáticos durante su crianza. Otro es por razones de salud o para evitar algún tipo de afección en el futuro.

Según la nutricionista Marga Rigo, con más de diez años de experiencia, «el vegetarianismo no es una moda; ha venido para quedarse y prueba de ello es que cada vez más cantidad de gente apuesta por comer más verduras, frutas, etc, y menos carne».

Precisamente, dentro del vegetarianismo hay diferentes tipos, «desde los que no consumen absolutamente nada de carnes y lácteos, hasta los que hacen excepciones en fines de semana, eventos sociales o sencillamente por apetencia», señala Rigo, quien añade que «las dietas vegetarianas deben ser suplementadas con vitamina B12, esta vitamina no se encuentra en los vegetales».

Desde 1977 se celebra el Día Internacional del Vegetarianismo. Por otro lado, la industria ha visto negocio y ha aprovechado para comercializar productos pocos saludables. «En algunos vegetarianos es común un exceso de dulces, quesos, precocinados a base de soja...». Rigo recomienda comer de todo, reducir el consumo de carne, «no eliminarla, al igual que los lácteos», cuando se trata de salud. «Una dieta vegetariana puede ser o no saludable, dependerá de los alientos y las cantidades».

No hay inconveniente en que niños y embarazadas sigan una dieta vegetariana, «siempre y cuando sea completa y equilibrada». En lo personal, Marga se muestra flexivegetariana, «cada vez como más verduras, frutas, legumbres, etc., pero si me apetece, también disfruto de carne».

Entre los rostros famosos que en los últimos años han promovido la dieta vegetariana se encuentran las actrices Pamela Anderson, Cameron Diaz y Natalie Portman, o el cantante Bryan Adams, entre otros.

Varios modos

Una dieta vegetariana puede ser o no saludable. Hay diferentes tipos de vegetarianismo, como ovolacteovegetariano (incluyen huevos y lácteos), lacteovegetarianos (incluye lácteos), ovovegetarianos (incluye huevos), vegetariano (sin productos de origen animal), vegano (no comen ningún producto de origen animal), crudivoros (vegetales sin cocinar) y flexiterianos (añaden excepciones en fin de semana, eventos sociales, por apetencia, etc).