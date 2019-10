Sabroso aniversario

Hace siete años que nació la asociación Chefs(in) para agrupar a la mayor cantidad posible de cocineros de Baleares con el objetivo de potenciar, tanto dentro como fuera de las Islas, la gastronomía y convertir nuestra comunidad en un referente gastronómico.

Este lunes, en el hotel Melià Palma Marina, se reunieron para celebrarlo 40 de los 46 cocineros miembros de Chefs(in) de Mallorca (31), Menorca (6) y Eivissa (3) que forman parte de la agrupación.

Deacorde Marketing, creadora e impulsora de este proyecto gastronómico, organizó una convención que incluyó la actuación de Riki López. El cantante y humorista no paró de soltar ‘perlas’ sobre los veganos con expresiones como «lo van a dejar plantao», o la definición de macho alfa, «que para un vegano es doble porque es macho alfa(lfa)».

También lanzó una puya a los presentes, ya que se quejó de la escasez de comida en sus raciones a diferencia de restaurantes «donde se pide tres raciones de arròs brut si son cuatro, dos si son tres y yo voy solo y como gratis» Para finalizar versionó a la mallorquina el We are the world. Además, hubo una charla organizada por Go Consulting sobre trabajo en equipo donde «lo que se ha tratado es de dar pautas para que se trabaje bajo la marca del Chefs(in) en diferentes eventos», según explicó Miquel Àngel Payeras, uno de los tres socios de Chefs(in).

El encuentro sirvió también para hacer entrega de los distintivos Chefs(in) diseñados y elaborados artesanalmente por la fábrica de vidrio Lafiore y cada uno de los cocineros recibió la nueva chaquetilla corporativa con el patrocinio de Estrella Damm. La jornada finalizó con una cena de pie servida en la terraza por el equipo del restaurante del hotel Melià Palma Marina.